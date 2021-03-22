Путин указал главе Евросовета на неконструктивность поведения стран ЕС
Президент России Владимир Путин обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем перспективы развития диалога между Москвой и Брюсселем, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении, в частности, отмечается, что Путин оценил нынешнее состояние связей России и ЕС как неудовлетворительное, назвав тому причиной «неконструктивную, порой конфронтационную линию партнеров».
При этом президент России указал на готовность Москвы к восстановлению «нормального деполитизированного формата» взаимодействия с Европейским союзом при условии, что Брюссель проявит «реальную встречную заинтересованность».
Кроме того, в ходе телефонного разговора Путина и Мишеля обсуждались возможности использования в ЕС российской вакцины против COVID-19 «Спутник V», а также политическое урегулирование внутриукраинского конфликта и ситуация в Белоруссии.