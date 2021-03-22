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Политика ,  
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ЕС назвал условие для развития отношений с Россией

Шарль Мишель
Шарль Мишель (Фото: European Union / XinHua / Global Look Press)

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил о серьезных разногласиях между сторонами. Об этом сообщает пресс-служба совета.

Мишель пояснил, что отношения с Россией могут развиваться в более позитивном русле, если та выполнит условия Минских соглашений, прекратит кибератаки на западные ресурсы и будет соблюдать права человека.

Стороны обсудили во время разговора ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в России иностранным агентом) Алексея Навального, отмечает пресс-служба Совета Европы.

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«Шарль Мишель повторил призыв ЕС к российским властям освободить г-на Навального и провести прозрачное расследование покушения на него», — говорится в сообщении.

Также Мишель и Путин обменялись мнениями о пандемии и вакцинации, а также о других региональных и глобальных проблемах.

В начале февраля верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. Его приезд стал первым визитом главы дипломатии ЕС за последние три года.

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В ходе переговоров Боррель заявил о беспокойстве ЕС в связи с ситуацией с Навальным, которому условный срок по делу «Ив Роше» заменили на реальный после возвращения в Россию.

После визита Борреля в Москву Лавров заявил, что Россия может разорвать связи с Евросоюзом, если тот введет новые санкции. По словам министра, Россия не хочет оказаться изолированной от мировой жизни, но должна быть к этому готова.

В начале марта ЕС ввел персональные санкции в отношении российских чиновников из-за преследования Навального. Под них попали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, а также глава Росгвардии Виктор Золотов. Им запрещен въезд в ЕС, их европейские активы подлежат заморозке, а резиденты союза не могут предоставлять им никакие финансовые услуги. Вслед за ЕС санкции против России ввели и США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что применяющие санкции страны должны задуматься над результативностью такой политики. По его мнению, она неэффективна и только ухудшает двусторонние отношения.

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