ЕС назвал условие для развития отношений с Россией

Шарль Мишель (Фото: European Union / XinHua / Global Look Press)

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил о серьезных разногласиях между сторонами. Об этом сообщает пресс-служба совета.

Мишель пояснил, что отношения с Россией могут развиваться в более позитивном русле, если та выполнит условия Минских соглашений, прекратит кибератаки на западные ресурсы и будет соблюдать права человека.

Стороны обсудили во время разговора ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в России иностранным агентом) Алексея Навального, отмечает пресс-служба Совета Европы.

«Шарль Мишель повторил призыв ЕС к российским властям освободить г-на Навального и провести прозрачное расследование покушения на него», — говорится в сообщении.