Еврокомиссар назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID в ЕС

К середине июля в Европе может сформироваться коллективный иммунитет к коронавирусу. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала TF1.

«Сегодня мы явно имеем возможность поставить от 300 до 350 млн доз к концу июня, а значит, к 14 июля (День взятия Бастилии, национальный праздник Франции — РБК). У нас есть возможность добиться иммунитета на уровне континента», — сказал Бретон.

Он напомнил, что в Евросоюзе одобрены четыре вакцины против коронавируса.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в мире не появится в 2021 году. По ее словам, даже если он сформируется в нескольких странах, «это не защитит людей по всему миру».