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Пандемия коронавируса ,  
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Еврокомиссар назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID в ЕС

К середине июля в Европе может сформироваться коллективный иммунитет к коронавирусу. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала TF1.

«Сегодня мы явно имеем возможность поставить от 300 до 350 млн доз к концу июня, а значит, к 14 июля (День взятия Бастилии, национальный праздник Франции — РБК). У нас есть возможность добиться иммунитета на уровне континента», — сказал Бретон.

Он напомнил, что в Евросоюзе одобрены четыре вакцины против коронавируса.

Мурашко назвал сроки формирования коллективного иммунитета к коронавирусу
Общество
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в мире не появится в 2021 году. По ее словам, даже если он сформируется в нескольких странах, «это не защитит людей по всему миру».

Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу может появиться к августу этого года при сохранении существующих темпов вакцинации. В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко спрогнозировал появление коллективного иммунитета в стране к июлю 2021 года.

еврокомиссар Евросоюз коронавирус
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