Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 74,61 (+0,47) Инвестиции, 22 мар, 13:13
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 88,66 (+0,22) Инвестиции, 22 мар, 13:13
Лавров опроверг использование Россией «вакцинной дипломатии» Политика, 09:24 Bloomberg узнал о планах Microsoft купить мессенджер Discord за $10 млрд Инвестиции, 09:17 Нурмагомедова лишили звания лучшего бойца UFC Спорт, 09:17 Как разрушились мечты основателя финтех-стартапа Greensill — Bloomberg Pro, 09:14 Панарин отдал три голевые передачи в матче с «Баффало» Спорт, 09:10 «Ростех» вышел из проекта строительства газопровода в Пакистане Бизнес, 09:08 Революция черного: о физике, искусстве и парадоксах жизни РБК и ASUS, 09:05 Рекордные расходы бюджета, кандидат на пост Белозерцева. Главное за ночь Общество, 09:05 Космический туризм: что надо знать Индустрия 4.0, 09:00  Задержание устроившего стрельбу с десятью жертвами в Колорадо. Видео Общество, 08:56 Летевший в Хабаровск самолет развернули из-за состояния пассажира Общество, 08:48 Как устроен удобный мобильный банкинг для бизнеса РБК и СберБизнес, 08:36 Как следование абсурдным нормам губит корпорации — The Economist Pro, 08:32 Минэнерго ответило на сообщения о скором росте цен на бензин Бизнес, 08:31
Пандемия коронавируса ,  
0 

Лавров опроверг использование Россией «вакцинной дипломатии»

Сергей Лавров и Ван И во время встречи
Сергей Лавров и Ван И во время встречи (Фото: МИД России / Global Look Press)

Попытки западных стран обвинить Россию и Китай в авантюристических действиях в сфере так называемой вакцинной дипломатии не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И, передает ТАСС.

«[Западные партнеры] пытаются выставить Россию и Китай в качестве неких авантюристов на ниве вакцинной дипломатии так называемой. Это абсолютно не соответствует действительности», — сказал Лавров.

В Еврокомиссии сообщили о незакрытых дверях для вакцины «Спутник V»
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По его словам, президент России Владимир Путин ранее высказался за то, чтобы в вопросах производства и распространения вакцин все страны руководствовались не геополитическими соображениями или коммерческими интересами, а исключительно соображениями гуманности и спасения жизней.

О том, что Москва и Пекин пытаются использовать свои вакцины против коронавируса в качестве средств достижения дипломатических целей, ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в 55 странах, в том числе в Белоруссии, Аргентине, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Армении, Мексике. Препарат также одобрили две страны ЕС — Венгрия и Словакия.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Рок-звезда бизнеса: как музыкант заработал миллиарды на логистике Почему сорвалось бегство банкиров во Флориду — Bloomberg
Сергей Лавров МИД России вакцинация Китай
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта
Общество
Голикова попросила россиян вакцинироваться от коронавируса перед отпуском
Общество
Путин назвал день, когда привьется от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter