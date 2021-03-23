Лавров опроверг использование Россией «вакцинной дипломатии»

Сергей Лавров и Ван И во время встречи (Фото: МИД России / Global Look Press)

Попытки западных стран обвинить Россию и Китай в авантюристических действиях в сфере так называемой вакцинной дипломатии не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И, передает ТАСС.

«[Западные партнеры] пытаются выставить Россию и Китай в качестве неких авантюристов на ниве вакцинной дипломатии так называемой. Это абсолютно не соответствует действительности», — сказал Лавров.

По его словам, президент России Владимир Путин ранее высказался за то, чтобы в вопросах производства и распространения вакцин все страны руководствовались не геополитическими соображениями или коммерческими интересами, а исключительно соображениями гуманности и спасения жизней.

О том, что Москва и Пекин пытаются использовать свои вакцины против коронавируса в качестве средств достижения дипломатических целей, ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.