В мире 55-я страна зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

19 марта 2021 года Камерун и Сейшелы зарегистрировали вакцину «Спутник V», став соответственно 53-м и 54-ми в списке стран, которые уже одобрили российскую вакцину.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии на Маврикии зарегистрированы более 800 заболевших коронавирусом.

«Спутник V» — российская векторная вакцина от коронавирусной инфекции нового типа, разработанная Центром имени Н.Ф.Гамалеи и зарегистрированная в России в августе 2020 года. По данным медицинского журнала Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%. На данный момент «Спутник V» одобрен в таких странах, как Белоруссия, Аргентина, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Туркмения, Венгрия, ОАЭ, Иран, Армения, Мексика, Никарагуа, Мьянма, Монголия, Черногория, Казахстан, Узбекистан, Гана, Сирия, Киргизия, Египет, Гондурас, Молдавия, Словакия, Шри-Ланка, Ирак, Иордания, Азербайджан, Филиппины и др.

