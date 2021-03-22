В мире 55-я страна зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Министерство здравоохранения Маврикия зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом РБК сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Республики Маврикий, которая стала 55-м государством мира, одобрившим применение препарата», — говорится в сообщении фонда.
Регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что «вакцина обладает эффективностью 91,6% и является одной из ведущих вакцин для борьбы с коронавирусом».