В мире 55-я страна зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 74,61 (+0,47) Инвестиции, 13:13
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 88,66 (+0,22) Инвестиции, 13:13
ВЭБ.РФ введет «дисконт» к зарплате сотрудников Финансы, 17:52 Голикова попросила россиян вакцинироваться от коронавируса перед отпуском Общество, 17:50 Киев завел дело против выступавших на открытии Крымского моста артистов Политика, 17:46 В ЛНР заявили о прибытии членов «Правого сектора» в Донбасс Политика, 17:42 Власти допустили продление заморозки цен на сахар и масло Бизнес, 17:39 В Центре Гамалеи начали испытания вакцины от COVID в виде капель для носа Общество, 17:33 Башкирский депутат попросил власти Татарстана воспитать хоккейных фанатов Спорт, 17:25 ЛУКОЙЛ предупредил об использующих имя компании мошенниках Бизнес, 17:22 Власти Ленинградской области сообщили о дефиците вакцины «Спутник V» Общество, 17:20 Минздрав назвал дату приезда экспертов ЕС для изучения «Спутника V» Общество, 17:19 Аналитика в SMM: какие показатели оценивать — инструкция для начинающих Pro, 17:16 Ростуризм сообщил о купленных россиянами турах с кешбэком на 1 млрд руб. Общество, 17:10 Путин поручил представить к госнаградам разработчиков вакцин от COVID-19 Политика, 17:10 Путин указал главе Евросовета на неконструктивность поведения стран ЕС Политика, 17:03
Пандемия коронавируса ,  
0 

В мире 55-я страна зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Министерство здравоохранения Маврикия зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом РБК сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Республики Маврикий, которая стала 55-м государством мира, одобрившим применение препарата», — говорится в сообщении фонда.

Регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что «вакцина обладает эффективностью 91,6% и является одной из ведущих вакцин для борьбы с коронавирусом».

В РФПИ заявили о лидерстве России в Европе по прививкам от COVID
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

19 марта 2021 года Камерун и Сейшелы зарегистрировали вакцину «Спутник V», став соответственно 53-м и 54-ми в списке стран, которые уже одобрили российскую вакцину.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии на Маврикии зарегистрированы более 800 заболевших коронавирусом.

«Спутник V» — российская векторная вакцина от коронавирусной инфекции нового типа, разработанная Центром имени Н.Ф.Гамалеи и зарегистрированная в России в августе 2020 года. По данным медицинского журнала Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%. На данный момент «Спутник V» одобрен в таких странах, как Белоруссия, Аргентина, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Туркмения, Венгрия, ОАЭ, Иран, Армения, Мексика, Никарагуа, Мьянма, Монголия, Черногория, Казахстан, Узбекистан, Гана, Сирия, Киргизия, Египет, Гондурас, Молдавия, Словакия, Шри-Ланка, Ирак, Иордания, Азербайджан, Филиппины и др.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

РФПИ регистрация вакцина Спутник V Маврикий
Материалы по теме
Власти Камеруна и Сейшел зарегистрировали вакцину «Спутник V»
Общество
В Еврокомиссии сообщили о незакрытых дверях для вакцины «Спутник V»
Политика
РФПИ сообщил о регистрации вакцины «Спутник V» еще в трех странах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter