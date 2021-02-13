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Политика ,  
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США обвинили Россию в использовании вакцины как инструмент дипломатии

Россия и Китай пытаются использовать свои вакцины против коронавирусной инфекции в качестве средств достижения дипломатических целей. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

«Мы видели попытки других стран, в том числе Китай и Россию, использовать вакцины как средство достижения дипломатического прогресса», — сказала Псаки в ходе брифинга.

РФПИ сообщил о регистрации вакцины «Спутник V» еще в трех странах
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По ее словам, в США этим обеспокоены, за развитием ситуации следит служба национальной безопасности.

Накануне российский фонд прямых инвестиций сообщил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Черногории, а также в Сент-Винсенте и Гренадинах. Также препарат был одобрен в Казахстане. Таким образом, общее количество стран, одобривших российскую вакцину, достигло 27.

В начале февраля ведущий медицинский журнал Lancet опубликовалпромежуточные результаты третьей фазы испытаний «Спутника V». По данным исследователей, результаты показали 91,6-процентную эффективность препарата против COVID-19. Исследование проводило московское отделение голландской контрактной исследовательской организации Crocus Medical.

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