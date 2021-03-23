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Россияне назвали наиболее привлекательные для переезда города

Фото: George Zakharchuk / Global Look Press
Фото: George Zakharchuk / Global Look Press

Самые привлекательные города для переезда — Москва, Санкт-Петербург и Сочи, но большинство россиян вообще не готовы куда-то переезжать. Об этом говорится в исследовании (есть у РБК), которое провел сервис «Работа.ру». В исследовании участвовали более 9 тыс. пользователей сервиса из всех регионов.

Более половины опрошенных — 51% — указали, что не готовы сейчас к переезду в другой город. Переехать в Москву мечтают 22% респондентов, в Санкт-Петербург — 14%, в Сочи — 10%. Еще 8% хотели бы переехать в Краснодар, а 3% — в Калининград, Екатеринбург или Казань.

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За переезд в Новосибирск, Ростов-на-Дону или Нижний Новгород высказались по 2% участников опроса. По 1% респондентов указали, что хотели бы переехать в Воронеж, Самару, Владивосток, Красноярск, Волгоград, Уфу, Пермь, Хабаровск, Челябинск или Омск.

Основные причины для переезда — карьерный рост и высокая зарплата. О них заявили 38% опрошенных. Эти причины назвали 75% желающих переместиться в Москву и 63% готовых отправиться в Петербург.

При этом 43% назвали подходящим для этого городом Краснодар, а 41% — Сочи. Желание найти больше возможностей для карьеры указали также 43% тех, кто назвал Калининград в качестве наиболее привлекательного города для переезда. Кроме того, ради работы хотели бы переехать 65% любителей Екатеринбурга и 60% любителей Казани.

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Каждый пятый сказал, что его привлекает более развитая инфраструктура в городе, куда он намерен переехать. Этот фактор указали 28% респондентов, желающих отправиться в Москву, и 35% тех, кто хочет переместиться в Петербург. Кроме того, 36% тех, кого привлек Калининград, указали развитую инфраструктуру в качестве причины для переезда. О хорошей инфраструктуре заявили также 37% тех, кто назвал в качестве «города мечты» Екатеринбург, и 42% тех, кто указал Казань.

Еще 16% хотят уехать от стресса и суеты, в том числе ради рекреационных мест — моря, озера, гор и т.д. Эти факторы назвали 55% тех, кто хочет уехать в Сочи, и 48% желающих направиться в Краснодар. Кроме того, рекреационные ресурсы указали 51% тех, кто назвал в качестве наиболее привлекательного города Калининград. Этот фактор указал также 31% тех, кто назвал наиболее привлекательным городом Казань.

Кроме того, 15% респондентов указали, что в других городах выше уровень социальных услуг, есть возможности развития для детей. О том, что социальные услуги выше в столице, заявили 25% опрошенных, а Петербург назвали 27% респондентов. О возможностях для развития детей заявили также 30% тех, кто назвал Екатеринбург в качестве желаемого города для переезда.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

А ради хорошей экологии хотят переехать в другой город 13% опрошенных. Этот фактор назвали 28% желающих уехать в Сочи и 33% тех, кто хотел бы уехать в Краснодар.

Ранее, в октябре 2020 года, HeadHunter указывал, что 20% россиян хотели бы переехать в другой регион. Большинство из них проживают в Якутии, Коми и Архангельской области.

Позднее, в декабре прошлого года, о росте числа россиян, которые готовы переехать в другой российский город, заявляли эксперты ВШЭ. Опрос показал, что эта доля выросла до 42% по сравнению с 28% в 2016 году. 28% при этом хотят уехать ради новой работы.

В феврале исследование «Авито Недвижимость» показало, что 16% работающих жителей городов-миллионников сменили город проживания.

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