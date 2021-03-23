Россияне назвали наиболее привлекательные для переезда города

При этом 43% назвали подходящим для этого городом Краснодар, а 41% — Сочи. Желание найти больше возможностей для карьеры указали также 43% тех, кто назвал Калининград в качестве наиболее привлекательного города для переезда. Кроме того, ради работы хотели бы переехать 65% любителей Екатеринбурга и 60% любителей Казани.

Каждый пятый сказал, что его привлекает более развитая инфраструктура в городе, куда он намерен переехать. Этот фактор указали 28% респондентов, желающих отправиться в Москву, и 35% тех, кто хочет переместиться в Петербург. Кроме того, 36% тех, кого привлек Калининград, указали развитую инфраструктуру в качестве причины для переезда. О хорошей инфраструктуре заявили также 37% тех, кто назвал в качестве «города мечты» Екатеринбург, и 42% тех, кто указал Казань.

Еще 16% хотят уехать от стресса и суеты, в том числе ради рекреационных мест — моря, озера, гор и т.д. Эти факторы назвали 55% тех, кто хочет уехать в Сочи, и 48% желающих направиться в Краснодар. Кроме того, рекреационные ресурсы указали 51% тех, кто назвал в качестве наиболее привлекательного города Калининград. Этот фактор указал также 31% тех, кто назвал наиболее привлекательным городом Казань.

Кроме того, 15% респондентов указали, что в других городах выше уровень социальных услуг, есть возможности развития для детей. О том, что социальные услуги выше в столице, заявили 25% опрошенных, а Петербург назвали 27% респондентов. О возможностях для развития детей заявили также 30% тех, кто назвал Екатеринбург в качестве желаемого города для переезда.

А ради хорошей экологии хотят переехать в другой город 13% опрошенных. Этот фактор назвали 28% желающих уехать в Сочи и 33% тех, кто хотел бы уехать в Краснодар.

Ранее, в октябре 2020 года, HeadHunter указывал, что 20% россиян хотели бы переехать в другой регион. Большинство из них проживают в Якутии, Коми и Архангельской области.

Позднее, в декабре прошлого года, о росте числа россиян, которые готовы переехать в другой российский город, заявляли эксперты ВШЭ. Опрос показал, что эта доля выросла до 42% по сравнению с 28% в 2016 году. 28% при этом хотят уехать ради новой работы.

В феврале исследование «Авито Недвижимость» показало, что 16% работающих жителей городов-миллионников сменили город проживания.