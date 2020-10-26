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Эксперты назвали предпочтения желающих уехать в другой регион россиян

Фото:Сергей Фомин / Global Look Press
Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

Россияне готовы переехать в другой регион ради комфортного климата и более высокой заработной платы. Об этом узнали специалисты сервиса по поиску работы HeadHunter, передает «РИА Новости».

Согласно данным исследования, около 20% жителей России хотят переехать в другой регион, почти 40% периодически думают об этом, 31% не хотят, 10% затруднились ответить на вопрос.

При этом больше всего респондентов, которые хотят переехать, проживают в Якутии, Коми и Архангельской области — около 50%. Меньше всего желающих уехать оказалось в Москве и Санкт-Петербурге — 6% и 7% опрошенных соответственно.

Исследование проводилось в сентябре—октябре 2020 года, в нем приняли участие около 10,2 тыс. человек.

Эксперты также выяснили, что основными причинами для переезда в другой регион в Архангельской области стали плохая экология и некомфортный климат. Об этом заявили 53% желающих уехать. По аналогичным причинам люди хотели бы уехать из Москвы и Санкт-Петербурга, эти факторы указали 45% респондентов, думающих о переезде. Жители Коми веской причиной для переезда назвали низкие зарплаты (62%).

Социологи сообщили о желании каждого пятого россиянина эмигрировать
Общество
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

В качестве нового места жительства желающие уехать из своего региона участники опроса предпочли Москву, Краснодарский край и Санкт-Петербург. В столицу люди готовы поехать из-за высокой зарплаты, в Краснодар — из-за приятного климата, а в Петербург — из-за комфортной городской среды.

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В 2019 году международная компания Gallup провела исследование, согласно которому каждый пятый россиянин хочет вовсе уехать из России. В качестве потенциального места для переезда граждане рассматривают страны Евросоюза — 40%, а также страны североамериканского континента — 16%.

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