Эксперты назвали предпочтения желающих уехать в другой регион россиян

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Россияне готовы переехать в другой регион ради комфортного климата и более высокой заработной платы. Об этом узнали специалисты сервиса по поиску работы HeadHunter, передает «РИА Новости».

Согласно данным исследования, около 20% жителей России хотят переехать в другой регион, почти 40% периодически думают об этом, 31% не хотят, 10% затруднились ответить на вопрос.

При этом больше всего респондентов, которые хотят переехать, проживают в Якутии, Коми и Архангельской области — около 50%. Меньше всего желающих уехать оказалось в Москве и Санкт-Петербурге — 6% и 7% опрошенных соответственно.

Исследование проводилось в сентябре—октябре 2020 года, в нем приняли участие около 10,2 тыс. человек.

Эксперты также выяснили, что основными причинами для переезда в другой регион в Архангельской области стали плохая экология и некомфортный климат. Об этом заявили 53% желающих уехать. По аналогичным причинам люди хотели бы уехать из Москвы и Санкт-Петербурга, эти факторы указали 45% респондентов, думающих о переезде. Жители Коми веской причиной для переезда назвали низкие зарплаты (62%).