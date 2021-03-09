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Россияне назвали города-миллионники России с самыми вежливыми водителями

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Среди российских городов-миллионников самые вежливые водители встречаются в Красноярске и Москве, а самый низкий уровень вежливости — в Новосибирске и Омске. К такому выводу пришел сервис по поиску работы SuperJob в своем исследовании, результаты которого опубликованы на сайте компании.

Сервис опросил 13 тыс водителей и пешеходов из 16 городов. В Москве и Санкт-Петербурге в опросе участвовали по 1,6 тыс респондентов, в остальных городах — по 700 человек. Их попросили оценить поведение водителей в своем городе по пятибальной шкале: пять — когда почти все водители соблюдают ПДД и вежливо относятся к другим автомобилистам и пешеходам. Один балл — когда ПДД не соблюдает практически никто.

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Красноярские водители оценили поведение своих земляков на дорогах на 3,6 балла из пяти, а московские — на 3,5 балла. Пешеходы в обоих городах дали автомобилистам-землякам по 3,1 балла.

На третье место вышли Санкт-Петербург и Пермь. Местные водители оценили вежливость на дорогах в 3,5 балла, но пешеходы дали по три.

Омские пешеходы культуру вождения своих соотечественников оценили на 2,4 балла из пяти, а водители — на три. Новосибирские водители дали своим землякам 2,5 балла, а водители — 2,8.

В августе 2019 года Госавтоинспекция и центр «Движение без опасности» провели исследование, в ходе которого выяснили, что лишь 26% водителей считают серьезным превышение скорости на 20 км/ч, в то время, как среди пешеходов эта доля составила 49%. При этом 60% водителей серьезным стимулом соблюдения ПДД назвали денежные штрафы

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