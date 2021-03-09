Россияне назвали города-миллионники России с самыми вежливыми водителями

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Среди российских городов-миллионников самые вежливые водители встречаются в Красноярске и Москве, а самый низкий уровень вежливости — в Новосибирске и Омске. К такому выводу пришел сервис по поиску работы SuperJob в своем исследовании, результаты которого опубликованы на сайте компании.

Сервис опросил 13 тыс водителей и пешеходов из 16 городов. В Москве и Санкт-Петербурге в опросе участвовали по 1,6 тыс респондентов, в остальных городах — по 700 человек. Их попросили оценить поведение водителей в своем городе по пятибальной шкале: пять — когда почти все водители соблюдают ПДД и вежливо относятся к другим автомобилистам и пешеходам. Один балл — когда ПДД не соблюдает практически никто.

Красноярские водители оценили поведение своих земляков на дорогах на 3,6 балла из пяти, а московские — на 3,5 балла. Пешеходы в обоих городах дали автомобилистам-землякам по 3,1 балла.

На третье место вышли Санкт-Петербург и Пермь. Местные водители оценили вежливость на дорогах в 3,5 балла, но пешеходы дали по три.