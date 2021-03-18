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Пандемия коронавируса ,  
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Названы города-лидеры по сокращению числа салонов красоты в пандемию

За год число салонов красоты в крупных городах сократилось в среднем на 10%, сообщили аналитики. Самое существенное изменение на этом рынке зафиксировали в Томске и Саратове, самое незначительное — в Москве и Екатеринбурге
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

За год пандемии коронавируса (с марта 2020 года по март 2021-го) число салонов красоты в крупных российских городах в среднем сократилось на 10%, свидетельствуют данные исследования геосервиса 2ГИС и платформы с безопасными сделками «СберУслуги» (есть у РБК).

По данным аналитиков, в городах, население которых превышает 500 тыс. человек, число таких организаций снизилось до 22,9 тыс. Самое значительное сокращение за этот период аналитики зафиксировали в Томске (38%), Саратове (29%) и Тюмени (27%).

Среди городов с населением свыше 1 млн человек самое существенное изменение на рынке зафиксировали в Омске, где за год число салонов красоты снизилось на 24%. Сейчас, по данным 2ГИС, в городе действуют 380 организаций. Следом по темпу сокращения числа салонов идут Пермь (минус 19,8%, действует 501 салон) и Нижний Новгород (минус 16,5%, работают 523 салона). В пятерку лидеров также вошли Волгоград, где число салонов красоты за год снизилось на 15,6%, до 351, и Ростов-на-Дону (минус 15%, до 631 организации).

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

В Санкт-Петербурге, по подсчетам аналитиков, за год число таких организаций снизилось на 9%. Самые незначительные сокращения зафиксированы в Москве (3,3%) и Екатеринбурге (0,4%).

По данным сервиса «СберУслуги», за этот же период количество самозанятых, предлагающих свои услуги в сфере красоты, выросло в восемь раз. Это вторая по популярности (после создания видео- и аудиоконтента) профессиональная область для работы на себя, сообщили аналитики.

Согласно подсчетам 2ГИС, годом ранее число салонов красоты в российских городах выросло в среднем на 7%. Наиболее сильный рост аналитики зафиксировали в Самаре (17,4%), Уфе (10,4%) и Челябинске (8,9%). В Москве количество таких организаций увеличилось на 8,8%, в Петербурге — на 2,8%.

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В Москве ограничения для парикмахерских и салонов красоты действовали больше двух месяцев — с конца марта до начала июня прошлого года. С 9 июня власти отменили в городе режим самоизоляции и пропусков и разрешили возобновить работу этих организаций.

Авторы
Надежда Федорова, Наталия Анисимова
салон красоты пандемия коронавирус города
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