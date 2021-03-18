Названы города-лидеры по сокращению числа салонов красоты в пандемию

За год число салонов красоты в крупных городах сократилось в среднем на 10%, сообщили аналитики. Самое существенное изменение на этом рынке зафиксировали в Томске и Саратове, самое незначительное — в Москве и Екатеринбурге

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

За год пандемии коронавируса (с марта 2020 года по март 2021-го) число салонов красоты в крупных российских городах в среднем сократилось на 10%, свидетельствуют данные исследования геосервиса 2ГИС и платформы с безопасными сделками «СберУслуги» (есть у РБК).

По данным аналитиков, в городах, население которых превышает 500 тыс. человек, число таких организаций снизилось до 22,9 тыс. Самое значительное сокращение за этот период аналитики зафиксировали в Томске (38%), Саратове (29%) и Тюмени (27%).

Среди городов с населением свыше 1 млн человек самое существенное изменение на рынке зафиксировали в Омске, где за год число салонов красоты снизилось на 24%. Сейчас, по данным 2ГИС, в городе действуют 380 организаций. Следом по темпу сокращения числа салонов идут Пермь (минус 19,8%, действует 501 салон) и Нижний Новгород (минус 16,5%, работают 523 салона). В пятерку лидеров также вошли Волгоград, где число салонов красоты за год снизилось на 15,6%, до 351, и Ростов-на-Дону (минус 15%, до 631 организации).

В Санкт-Петербурге, по подсчетам аналитиков, за год число таких организаций снизилось на 9%. Самые незначительные сокращения зафиксированы в Москве (3,3%) и Екатеринбурге (0,4%).