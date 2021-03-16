Мэр Калуги назвал город «практически непригодным для жизни»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 73,23 (-0,28) Инвестиции, 15 мар, 14:15
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 87,35 (-0,45) Инвестиции, 15 мар, 14:15
«Новая газета» связала человека в форме курьера с «химатакой» у редакции Общество, 10:18 Как построить эффективную модель ИТ-инфраструктуры Партнерский материал, 10:17 Илон Маск установил цену для своего NFT в 420 млн Dogecoin Крипто, 10:05 Искусство на флешке: что такое NFT и почему они приносят миллионы Индустрия 4.0, 10:00  Toyota предложила особые условия на покупку RAV4 и Land Cruiser Prado Пресс-релиз, 10:00 Зарплаты, бизнес-карты и кредиты: почему растет популярность бизнес-аппов РБК и СберБизнес, 09:57 На Урале 17 вагонов с углем сошли с рельсов. Видео Общество, 09:56 Мэр Калуги назвал город «практически непригодным для жизни» Общество, 09:53 Сбер назвал регионы с самыми низкими ценами на жилье Недвижимость, 09:52 Как финансовому директору потратить первые 90 дней в должности Pro, 09:41 Ученые ФРГ объяснили отказ от вакцины AstraZeneca «особым типом тромбоза» Общество, 09:35 В Минздраве назвали число лечившихся от COVID-19 на пике пандемии Общество, 09:31 Бизнес-леди, нейросети и дресс-код: как увольнять и набирать сотрудников РБК Стиль и Ermanno Scervino, 09:28 МЧС предупредило о тумане в Москве и Подмосковье Город, 09:18
Общество ,  
0 

Мэр Калуги назвал город «практически непригодным для жизни»

Дмитрий Денисов
Дмитрий Денисов (Фото: Городская Управа города Калуги)

Калуга стала почти непригодным для жизни городом из-за гололеда на тротуарах, заявил мэр города Дмитрий Денисов. Его заявление, которое он сделал на планерке в городской управе накануне, приводится на сайте мэрии.

«Во дворах тоже скользко, просто безобразно. Город практически стал непригоден для жизни в эти дни», — сказал Денисов.

По словам мэра, он вышел на утреннюю прогулку с собакой, но она оказалась затруднительной из-за гололеда. «Ноги можно было не переставлять.Собака меня, человека достаточно плотного телосложения, перемещала по льду», — указал городской голова.

Синоптик спрогнозировал теплую погоду в Москве и на Дальнем Востоке
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Заммэра Александр Шпиренко пояснил, что для предотвращения гололеда коммунальные службы выметают скопившуюся воду и снег, а затем засыпают песком. Но, по его словам, из-за большого количества снега вода быстро скапливается на тротуарах, и песок оказывается под водой.

По его словам, городские власти создали запас песка в центре Калуги, но техники для уборки тротуаров не хватает. Для разрешения этой проблемы планируется закупка специальной техники на базе «УАЗа».

Согласно данным Гидрометцентра, утром 15 марта температура воздуха в Калуге составляла 1,8 градуса тепла. Днем она поднялась до 2,5 градуса. При этом 13 марта столбики термометров в городе показывали -1,3. Сегодня, по информации Гидрометцентра, максимальная температура в Калуге — плюс 4 градуса. В регионе объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы.

Читайте на РБК Pro
Звериный оскал капитализма: как немец сделал $2,5 млрд на пиве для собак РБК Pro: как в России борются с харассментом и унижением на работе Давид Ян: большинство компаний работают с сотрудниками как 300 лет назад РБК Pro: новые налоговые льготы для бизнеса. 6 примеров

Потепление стало также причиной потопа в местной клинике, передавало местное издание Kaluga Poisk со ссылкой на заявление калужского Минздрава. Кроме того, 15 марта региональное МЧС сообщило журналистам о том, что ряд районов области войдут в зону половодья и часть домов могут оказаться подтопленными, передает издание «Калужские новости».

гололед Калуга мэр
Материалы по теме
В Калуге произошел пожар в здании бывшего хладокомбината
Общество
В Калужской области ФСБ задержала террористов. Видео
Политика
МЧС предупредило о гололедице и метели в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter