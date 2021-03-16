Мэр Калуги назвал город «практически непригодным для жизни»

Дмитрий Денисов (Фото: Городская Управа города Калуги)

Калуга стала почти непригодным для жизни городом из-за гололеда на тротуарах, заявил мэр города Дмитрий Денисов. Его заявление, которое он сделал на планерке в городской управе накануне, приводится на сайте мэрии.

«Во дворах тоже скользко, просто безобразно. Город практически стал непригоден для жизни в эти дни», — сказал Денисов.

По словам мэра, он вышел на утреннюю прогулку с собакой, но она оказалась затруднительной из-за гололеда. «Ноги можно было не переставлять.Собака меня, человека достаточно плотного телосложения, перемещала по льду», — указал городской голова.

Заммэра Александр Шпиренко пояснил, что для предотвращения гололеда коммунальные службы выметают скопившуюся воду и снег, а затем засыпают песком. Но, по его словам, из-за большого количества снега вода быстро скапливается на тротуарах, и песок оказывается под водой.