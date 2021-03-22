Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 74,14 (+0,48) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 88,43 (+0,32) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Турция объяснила выход из конвенции по защите женщин подменой ее сути Политика, 05:12 Директора фонда капремонта Приморья арестовали на два месяца Общество, 05:10 Лишь 5% переведенных год назад на удаленку россиян еще работают из дома Общество, 05:00 Еврокомиссар назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID в ЕС Общество, 04:29 СК объединит дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР Общество, 04:01 СМИ узнали о возможной блокировке поставок вакцины AstraZeneca в Британию Политика, 03:32 Глава Минздрава Туниса привился от коронавируса «Спутником V» Общество, 03:20 Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в Сибири и на Дальнем Востоке Общество, 02:41 В Амстердаме на акции протеста задержали свыше 150 человек Общество, 02:20 Еврокомиссар заявил об отсутствии необходимости в «Спутнике V» в ЕС Общество, 02:00 Лавров предостерег от ущемления прав человека с помощью COVID-паспортов Политика, 01:44 Лавров заявил о санкционных «инстинктах» в США Политика, 01:43 Лавров назвал способ для России снизить риск санкций Политика, 01:25 В Болгарии начался новый локдаун Общество, 01:00
Общество ,  
0 

Директора фонда капремонта Приморья арестовали на два месяца

Первореченский районный суд Владивостока арестовал на два месяца директора приморского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Андрея Горелова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного управления СК России по региону.

«Суд избрал Андрею Горелову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сказали в следственном управлении.

По версии следствия, в период с января по сентябрь прошлого года Горелов оказывал покровительство и способствовал успешной предпринимательской деятельности коммерческой организации, которая занималась продажей элементов кровли и иных строительных материалов.

Губернатора Пензенской области Белозерцева задержали после обысков
Общество
Иван Белозерцев

Это нарушило права и интересы другой компании, которая выступала в качестве подрядчика при проведении капитального ремонта многоквартирного дома по улице Пушкина в Уссурийске. Эта организация недополучила свыше 4,2 млн руб. за работы по капремонту, не смогла вовремя купить стройматериалы для ремонта другого дома, и за это была оштрафована, сообщал СК.

В отношении Горелова возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).

Горелов был мэром Находки с 2016 по 2018 года. Он подал в отставку по требованию врио губернатора края Андрея Тарасенко после конфликта с депутатами местной думы.

Читайте на РБК Pro
Нассим Талеб — РБК: «Я вижу угрозу серьезнее пандемии» Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Почему мы спим и как спать правильно Так говорил Стив Джобс. Какие заповеди визионера №1 остаются актуальными

Накануне в Пензенской области задержали губернатора региона Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки. Следствие полагает, что он получил деньги и ценности на сумму свыше 31 млн руб. за содействие группе фармацевтических компаний «Биотэк» при заключении госконтрактов на поставку лекарств в больницы региона за счет бюджетных средств.

Приморье суд Фонд капремонта превышение полномочий
Материалы по теме
Мост через Буй и другие дела: за что арестовывают губернаторов в России
Политика
Суд в Москве подтвердил арест президента «ФСБ» по делу о мошенничестве
Общество
Правительство Ставрополья отправили в отставку после ареста зампреда
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter