Директора фонда капремонта Приморья арестовали на два месяца

Первореченский районный суд Владивостока арестовал на два месяца директора приморского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Андрея Горелова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного управления СК России по региону.

«Суд избрал Андрею Горелову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сказали в следственном управлении.

По версии следствия, в период с января по сентябрь прошлого года Горелов оказывал покровительство и способствовал успешной предпринимательской деятельности коммерческой организации, которая занималась продажей элементов кровли и иных строительных материалов.

Это нарушило права и интересы другой компании, которая выступала в качестве подрядчика при проведении капитального ремонта многоквартирного дома по улице Пушкина в Уссурийске. Эта организация недополучила свыше 4,2 млн руб. за работы по капремонту, не смогла вовремя купить стройматериалы для ремонта другого дома, и за это была оштрафована, сообщал СК.