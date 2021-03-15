Правительство Ставрополья отправили в отставку после ареста зампреда

«Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди», — заявил губернатор Владимиров, отправив в отставку правительство Ставропольского края. Суд арестовал вице-премьера региона по подозрению в коррупции

Владимир Владимиров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил об отставке правительства региона после задержания зампреда кабинета Александра Золотарева, который обвиняется в получении взяток в особо крупном размере.

Об этом Владимиров написал в своем Instagram, отметив, что «ситуация экстраординарная и требует решительных действий».

«Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет право с него сворачивать. Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди. Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками и.о.», — написал губернатор.

Он добавил, что назначение новых членов правительства края будет происходить только после антикоррупционной проверки каждой кандидатуры, которую проведут правоохранительные органы.