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Правительство Ставрополья отправили в отставку после ареста зампреда

«Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди», — заявил губернатор Владимиров, отправив в отставку правительство Ставропольского края. Суд арестовал вице-премьера региона по подозрению в коррупции
Владимир Владимиров
Владимир Владимиров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил об отставке правительства региона после задержания зампреда кабинета Александра Золотарева, который обвиняется в получении взяток в особо крупном размере.

Об этом Владимиров написал в своем Instagram, отметив, что «ситуация экстраординарная и требует решительных действий».

«Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет право с него сворачивать. Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди. Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками и.о.», — написал губернатор.

Он добавил, что назначение новых членов правительства края будет происходить только после антикоррупционной проверки каждой кандидатуры, которую проведут правоохранительные органы.

Пойманного в аэропорту ставропольского вице-премьера арестовали
Политика
Александр Золотарев (в центре)

Вице-премьера правительства Ставрополья Александра Золотарева задержали в аэропорту 12 марта. Следователи подозревают, что чиновник получил в виде взяток около 60 млн руб. Суд арестовал его.

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СК сообщил о нескольких эпизодах, по которым подозревают арестованного зампреда правительства. В декабре 2017 года Золотарев вместе с и.о. первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким получили взятку в размере 2,5 млн руб. за покровительство при строительстве нового корпуса детской клинической больницы в Ставрополе. В 2018 году Золотарев вместе с Когарлыцким получили взятку в размере свыше 15,5 млн руб. за строительство лечебно-диагностического корпуса клинического кардиологического диспансера и в 2019-м — более 45 млн руб. за строительство лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера, заявили в СК.

Вице-премьера Ставрополья поймали в аэропорту из-за детской больницы
Общество


В отношении Когарлыцкого также расследуется несколько уголовных дел, в том числе о получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК). Он был арестован судом в ноябре 2019 года. Тогда же губернатор Ставропольского края уволил его в связи с утратой доверия.

Автор
Владислав Гордеев
отставка правительство Ставропольский край губернатор
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Пойманного в аэропорту ставропольского вице-премьера арестовали
Политика
Вице-премьера Ставрополья поймали в аэропорту из-за детской больницы
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Первого зампреда «Траста» арестовали до 30 ноября
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