Суд в Москве подтвердил арест президента «ФСБ» по делу о мошенничестве

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Пресненский суд Москвы отправил под стражу президента ООО «Фонд содействия безопасности» Андрея Першина по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

«Ходатайство следователя удовлетворено, Андрей Першин арестован до 4 мая. Проходит по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере — ч. 3. ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ», — рассказала она.

Ранее об аресте Першина сообщил «Коммерсантъ». По информации издания, он в прошлом был сотрудником Федеральной службы безопасности.

Издание передавало, что дело против Першина возбудили на основании обращения в правоохранительные органы генерального директора ООО «Лагуна» Сергея Мелина. Его фирма занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.