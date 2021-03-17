Суд в Москве подтвердил арест президента «ФСБ» по делу о мошенничестве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 72,96 (-0,27) Инвестиции, 16 мар, 13:48
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 86,99 (-0,37) Инвестиции, 16 мар, 13:48
Как работает распознавание лиц и можно ли обмануть эту систему Индустрия 4.0, 11:00  Правительство Красноярского края внесет изменения в краевой бюджет Пресс-релиз, 10:57 Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 10:55 На блогера завели 18 дел за ролик с внедорожными тестами Ram 1500 TRX Авто, 10:53 Горбачев счел распад СССР нарушением воли народа Политика, 10:51 Мебель в алмазах: как заработать ₽60 млн, торгуя стульями в Instagram Pro, 10:36 «Ситимобил» начнет выполнять заказы пользователей Gett Бизнес, 10:35 Авиакомпанию для перевозок по Дальнему Востоку запустят в течение месяца Общество, 10:34 Эксперты оценили соблюдение цифровых прав крупнейшими сервисами Рунета Технологии и медиа, 10:33 Овечкина признали третьей звездой дня в НХЛ Спорт, 10:30 Задержание готовившего теракт в Адыгее сторонника ИГ. Видео Общество, 10:27 Сложные вакансии: откуда берутся и как их закрыть Pro, 10:27 Как решить проблему закрывающих документов для командировок РБК и Smartway, 10:26 Большунов отреагировал на предложение представить его к госнаграде Спорт, 10:24
Общество ,  
0 

Суд в Москве подтвердил арест президента «ФСБ» по делу о мошенничестве

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Пресненский суд Москвы отправил под стражу президента ООО «Фонд содействия безопасности» Андрея Першина по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

«Ходатайство следователя удовлетворено, Андрей Першин арестован до 4 мая. Проходит по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере — ч. 3. ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ», — рассказала она.

Ранее об аресте Першина сообщил «Коммерсантъ». По информации издания, он в прошлом был сотрудником Федеральной службы безопасности.

«Коммерсантъ» сообщил об аресте президента ФСБ
Общество
Фото:Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Издание передавало, что дело против Першина возбудили на основании обращения в правоохранительные органы генерального директора ООО «Лагуна» Сергея Мелина. Его фирма занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Следствие полагает, что Першин планировал обманным путем получить 24 млн руб. от Мелина. Он убеждал Мелина в том, что в отношении него планируют возбудить дело о мошенничестве с земельными участками и их хищении, а также предлагал избавить предпринимателя от этих проблем за 24 млн руб. благодаря своим связям. Мелин обратился в правоохранительные органы, после чего Першина задержали, передавал «Коммерсантъ».

ООО «ФСБ», сотрудниками которого являются отставники силовых структур, действует в Балашихе с 1999 года, а официально было зарегистрировано в 2004 году. Першин выступает в нем в качестве председателя высшего совета фонда и его президента. На сайте фонда говорится, что организация оказывает содействие правоохранительным органам в борьбе с коррупцией и антитеррористической деятельности. Помимо этого, на сайте отмечается, что компания помогает физическим и юридическим лицам в вопросах экономической, финансовой и физической безопасности, а также заботится о ветеранах и семьях погибших сотрудников органов госбезопасности.

Читайте на РБК Pro
Звериный оскал капитализма: как немец сделал $2,5 млрд на пиве для собак Как в России борются с харассментом и унижением на работе Почему культовый Reebok терпит неудачи 30 лет Кто оказался незамеченным бенефициаром кризиса
арест новости ФСБ Пресненский суд
Материалы по теме
«Коммерсантъ» сообщил об аресте президента ФСБ
Общество
СК завел дело о мошенничестве с программами допобразования в Москве
Общество
В Москве завели дело о крупном мошенничестве в муниципалитете Щукино
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter