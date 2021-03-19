Премьер Франции Кастекс привился вакциной от AstraZeneca в прямом эфире

По словам Кастекса, сначала он собирался дождаться своей очереди, чтобы сделать прививку, однако из-за ситуации вокруг вакцины от AstraZeneca решил подать пример французам и сделать прививку, как только европейские власти позволят возобновить использование препарата, показав согражданам, что вакцинация — это безопасный выход из кризиса.

Франция, как и многие другие страны, приостановила применение вакцины от AstraZeneca в качестве меры предосторожности. Поводом послужили сообщения о серьезных побочных эффектах, таких как нарушение свертываемости крови и образование тромбов. После того как EMA вновь дало разрешение, вакцинация этим препаратом возобновилась в нескольких странах, включая Францию, Германию и Италию. Французские власти рекомендовали использовать его для людей старше 55 лет.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <500 000 0 <1 000 000 0 от 1 000 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

С начала пандемии во Франции выявлено 4 181 607

случаев заражения, за последние сутки их число увеличилось на 34 998, умерли 91 679 человек (+268). Первую прививку из двух получил 5 630 671 человек.