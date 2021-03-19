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Пандемия коронавируса ,  
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Премьер Франции Кастекс привился вакциной от AstraZeneca в прямом эфире

Жан Кастекс
Жан Кастекс (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Премьер-министру Франции Жаку Кастексу сделали прививку против COVID-19 в прямом эфире, сообщает BFMTV.

55-летний Кастекс получил дозу вакцины AstraZeneca, после того как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило продолжить применение этого препарата после приостановки из-за побочных эффектов. Франция возобновила использование этой вакцины с 19 марта.

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По словам Кастекса, сначала он собирался дождаться своей очереди, чтобы сделать прививку, однако из-за ситуации вокруг вакцины от AstraZeneca решил подать пример французам и сделать прививку, как только европейские власти позволят возобновить использование препарата, показав согражданам, что вакцинация — это безопасный выход из кризиса.

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Франция, как и многие другие страны, приостановила применение вакцины от AstraZeneca в качестве меры предосторожности. Поводом послужили сообщения о серьезных побочных эффектах, таких как нарушение свертываемости крови и образование тромбов. После того как EMA вновь дало разрешение, вакцинация этим препаратом возобновилась в нескольких странах, включая Францию, Германию и Италию. Французские власти рекомендовали использовать его для людей старше 55 лет.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

С начала пандемии во Франции выявлено 4 181 607
случаев заражения, за последние сутки их число увеличилось на 34 998, умерли 91 679 человек (+268). Первую прививку из двух получил 5 630 671 человек. 

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