Лукашенко назвал имена «достойных кандидатов» в президенты Белоруссии

Экс-глава МВД Юрий Караев и экс-глава Минздрава, нынешний губернатор Гродненской области Владимир Караник — это достойные кандидаты ему на смену, считает Лукашенко

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Лукашенко назвал «достойных кандидатов» для участия в президентских выборах в Белоруссии: это его помощник по Гродненской области, экс-глава МВД Юрий Караев и губернатор этого региона Владимир Караник. Видео с заявлением Лукашенко опубликовал близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул первого».

«Мои дети после меня не будут президентами. Вот, у меня два человека моих здесь... Они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор», — сказал он, показывая на Караева и Караника.

«Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране», — охарактеризовал их Лукашенко. Юрию Караеву 54 года, Владимиру Каранику — 48.