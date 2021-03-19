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Лукашенко назвал имена «достойных кандидатов» в президенты Белоруссии

Экс-глава МВД Юрий Караев и экс-глава Минздрава, нынешний губернатор Гродненской области Владимир Караник — это достойные кандидаты ему на смену, считает Лукашенко

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Лукашенко назвал «достойных кандидатов» для участия в президентских выборах в Белоруссии: это его помощник по Гродненской области, экс-глава МВД Юрий Караев и губернатор этого региона Владимир Караник. Видео с заявлением Лукашенко опубликовал близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул первого».

«Мои дети после меня не будут президентами. Вот, у меня два человека моих здесь... Они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор», — сказал он, показывая на Караева и Караника.

Фото:Наталия Федосенко / ТАСС Фото:Виктор Толочко / РИА Новости
Юрий Караев (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

«Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране», — охарактеризовал их Лукашенко. Юрию Караеву 54 года, Владимиру Каранику — 48.

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Юрий Караев — уроженец Орджоникидзе (ныне — Владикавказ), выпускник Саратовского высшего военного командного училища внутренних войск и московской академии имени Фрунзе. С начала 1990-х годов он служит в Белоруссии, в МВД. С 2012 по 2019 год он был замглавы МВД республики, а в июне 2019 года стал министром внутренних дел. Во время летних протестов 2020 года он отдавал приказы о разгоне протестующих и грозил им жесткими мерами. Например, в интервью журналу The World Economy Караев заявлял, что в Белоруссии «идет война», и действия тех, кто противостоит сотрудникам правоохранительных органов, «подпитываются безнаказанностью». «Моя работа состоит прежде всего в том, чтобы до каждого районного милиционера донести, что твоя жизнь зависит от того, насколько ты быстро выхватишь оружие и определишь, что тебя уже убивают, а ты все еще пытаешься их уговорить», — говорил он. Также Караев не исключал применения боевого оружия против протестующих. В октябре 2020 года Лукашенко уволил Караева и назначил его своим помощником — инспектором по Гродненской области.

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Владимир Караник с 1996 года работал врачом, с 2011 года по 2019 год занимал пост главного врача Минского городского клинического онкологического диспансера. В июне 2019 года он стал главой Минздрава страны. 17 августа 2020 года Караник вышел на встречу с устроившими митинг против Лукашенко медиками. Те потребовали его отставки, а когда Караник решил покинуть собравшихся, люди какое-то время не давали ему уехать и кричали: «Позор!» После этого он написал открытое письмо протестующим, в котором опроверг сообщения о том, что силовики используют для скрытого передвижения машины скорой помощи, а заодно посоветовал всем «заниматься своей гражданской позицией в свободное от работы время». 22 августа Лукашенко назначил Караника губернатором Гродненской области.

Автор
Георгий Тадтаев
Белоруссия Александр Лукашенко
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