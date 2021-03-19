Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 74,14 (+0,48) Инвестиции, 14:05
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 88,43 (+0,32) Инвестиции, 14:05
МИД Болгарии связал задержанных по делу о шпионаже с посольством России Политика, 18:03 Пять причин, почему вам нужна кофемашина РБК Cтиль и De’Longhi, 17:59 Макгрегор отреагировал на завершение карьеры Нурмагомедова Спорт, 17:58 Эксперты предупредили о маскирующемся под Android-версию Clubhouse трояне Технологии и медиа, 17:55 Лукашенко назвал имена «крепких кандидатов» себе на смену. Видео Политика, 17:46 Лукашенко заявил о беспокойстве из-за «драки вакцин» Общество, 17:38 Минюст предложил ввести уголовное наказание за неполную выплату алиментов Общество, 17:33 Что такое интервальное голодание и почему оно вредно Стиль, 17:30 Лукашенко заявил об интересе Путина к реформе Конституции в Белоруссии Политика, 17:29 Черчесов вызвал в сборную 19-летнего дебютанта вместо Зобнина Спорт, 17:29 Зарплаты, бизнес-карты и кредиты: почему растет популярность бизнес-аппов РБК и СберБизнес, 17:29 ВЦИОМ сообщил о снижении индекса счастья россиян Общество, 17:27 Летевший из Турции в Москву самолет сел в Ростове по технической причине Общество, 17:22 Фонды «Синдром любви» и «Даунсайд Ап» запустили совместный проект Стиль, 17:13
Пандемия коронавируса ,  
0 

Лукашенко заявил о беспокойстве из-за «драки вакцин»

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Президента Белоруссии Александра Лукашенко настораживает высокая конкуренция вакцин от коронавируса на рынке. Об этом белорусский лидер сказал в ходе рабочей поездки в Гродненскую область, сообщается на сайте главы государства.

«Меня очень настораживает в последнее время «драка вакцин». Несколько триллионов — рынок по вакцинам. И все хотят этот кусок отхватить», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что скоро в Белоруссии начнут производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и до конца года планируется получение полностью белорусского продукта. По его словам, власти уже дозакупили оборудование для этого.

Власти Камеруна и Сейшел зарегистрировали вакцину «Спутник V»
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Кроме того, Лукашенко предположил, что тему пандемии специально подогревают. Этот вывод он сделал из-за сообщений о появлении новых штаммов коронавируса. При этом белорусский лидер добавил, что не делает пока на этот счет однозначных выводов.

Белоруссия зарегистрировала «Спутник V» в декабре прошлого года. Она стала первой страной, одобрившей использование препарата. В феврале Минздрав страны одобрил использование «Спутника V» для людей старше 60 лет.

В конце февраля Лукашенко встретился с российским президентом Владимиром Путиным. По итогам встречи российский лидер заявил о передаче Белоруссии технологии разработки вакцины от коронавируса. Через четыре дня в стране была произведена первая пробная партия «Спутника V». В РФПИ тогда указали, что Минск получил технологии производства препарата, документацию и необходимые биологические материалы.

За последние сутки в Белоруссии зарегистрированы 1414 новых случаев заражения коронавирусом, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.

Общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 составило 307 938. Выздоровели 298 816 человек, а за последние сутки — 1314. Число летальных исходов за весь период времени — 2139.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Белоруссия Спутник V вакцина коронавирус
Материалы по теме
Еврокомиссия объявила о начале третьей волны коронавируса в Европе
Общество
В ФРГ увидели нехватку вакцин для остановки третьей волны COVID в Европе
Общество
Лукашенко назвал имена «достойных кандидатов» в президенты Белоруссии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter