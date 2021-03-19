Лукашенко заявил о беспокойстве из-за «драки вакцин»

Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Президента Белоруссии Александра Лукашенко настораживает высокая конкуренция вакцин от коронавируса на рынке. Об этом белорусский лидер сказал в ходе рабочей поездки в Гродненскую область, сообщается на сайте главы государства.

«Меня очень настораживает в последнее время «драка вакцин». Несколько триллионов — рынок по вакцинам. И все хотят этот кусок отхватить», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что скоро в Белоруссии начнут производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и до конца года планируется получение полностью белорусского продукта. По его словам, власти уже дозакупили оборудование для этого.

Кроме того, Лукашенко предположил, что тему пандемии специально подогревают. Этот вывод он сделал из-за сообщений о появлении новых штаммов коронавируса. При этом белорусский лидер добавил, что не делает пока на этот счет однозначных выводов.