Неверов исключил любовь между Россией и США после слов Байдена

То, что президент США высказался о российском лидере в таком ключе именно в годовщину присоединения Крыма и Севастополя к России, не случайно, уверен Неверов.

«Прозвучавшие заявления агрессивны, а агрессия исходит из того, что семь лет нам объявляют санкции, в это же время наш президент делает все для того, чтобы инфраструктура Крыма и Севастополя развивалась», — указал он.

Неверов также связал агрессию Соединенных Штатов против России с первенством России в создании вакцины против коронавируса, за которой, по его словам, «сейчас выстраиваются в очередь многие страны мира, в том числе европейские». Кроме того, считает он, «это связано и с тем, что президент нашей страны, наш национальный лидер, признан президентом номер один в мире».

По мнению парламентария, подобные заявления Байдена, «у которого в руках ядерная кнопка», угрожают всему миру, поскольку неизвестно, «в каком настроении и состоянии он проснется завтра».

17 марта Байден ответил утвердительно на вопрос телеканала ABC «Вы думаете, что он [Путин] убийца?» Позже Путин заявил, что сказал бы ему в ответ «будьте здоровы!», а также отметил, что «кто так обзывается, тот так и называется». «Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же как и мы. Исходя из этого, оцениваем его действия», — пояснил российский президент.

В Кремле увидели в высказываниях Байдена нежелание Вашингтона налаживать отношения с Россией. Российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в Москву для консультаций о «путях выправления» отношений двух стран, «пребывающих в тяжелом состоянии».