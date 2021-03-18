Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 73,66 (+0,56) Инвестиции, 14:07
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 88,12 (+1,15) Инвестиции, 14:07
В Москве задержали мужчину за жестокое убийство сестры Общество, 16:10 Ян рассказал о потенциальных датах реванша против Стерлинга Спорт, 16:10 Ученые сравнили влияние санкций и твитов Трампа на курс рубля Финансы, 16:10 Генпрокуратура Белоруссии предложила ужесточить закон об экстремизме Общество, 16:08 Кадыров позвал Байдена лечиться в Грозный Политика, 16:06 Две стороны пакета: что такое тетрапак и как правильно его использовать Зеленая экономика, 16:00  Неверов исключил любовь между Россией и США после слов Байдена Политика, 15:59 Ян отказался оспаривать результаты боя UFC против Стерлинга Спорт, 15:52 В Morgan Stanley заявили об опасности для летнего отдыха в Европе Общество, 15:50 Осторожно, потребитель-террорист: пять самых частых сценариев поведения Pro, 15:49 Митрохина оштрафовали на 300 тыс. руб. после акции 23 января Политика, 15:43 Осужденного на 10 лет за взятки экс-главу Удмуртии отпустят из заключения Общество, 15:40 Путин потребовал от США считаться с интересами России Политика, 15:35 Дзюба решил взять паузу после незабитого пенальти в ворота ЦСКА Спорт, 15:20
Политика ,  
0 

Неверов исключил любовь между Россией и США после слов Байдена

Сергей Неверов
Сергей Неверов (Фото: duma.gov.ru)

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, говоря об отношениях России и США после слов американского президента Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине, заявил журналистам, что любви между странами «уже точно не будет», сообщает «РИА Новости».

«Любви у нас уже точно не будет», — сказал Неверов.

Глава фракции «Единая Россия» назвал высказывания Байдена о Путине проявлением «маразма и сумасшествия». Он заявил, что у американского лидера «у самого руки по локоть в крови».

Байден ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей
Политика
Джо Байден

«Давайте вспомним бомбардировки Югославии, которые поддерживал Байден. Давайте вспомним Ирак, Сирию, Ливию и более миллиона убитых людей, среди которых десятки тысяч детей», — отметил парламентарий.

То, что президент США высказался о российском лидере в таком ключе именно в годовщину присоединения Крыма и Севастополя к России, не случайно, уверен Неверов.

«Прозвучавшие заявления агрессивны, а агрессия исходит из того, что семь лет нам объявляют санкции, в это же время наш президент делает все для того, чтобы инфраструктура Крыма и Севастополя развивалась», — указал он.

Неверов также связал агрессию Соединенных Штатов против России с первенством России в создании вакцины против коронавируса, за которой, по его словам, «сейчас выстраиваются в очередь многие страны мира, в том числе европейские». Кроме того, считает он, «это связано и с тем, что президент нашей страны, наш национальный лидер, признан президентом номер один в мире».

Путин ответил на слова Байдена фразой «тот сам так называется»
Политика

По мнению парламентария, подобные заявления Байдена, «у которого в руках ядерная кнопка», угрожают всему миру, поскольку неизвестно, «в каком настроении и состоянии он проснется завтра».

17 марта Байден ответил утвердительно на вопрос телеканала ABC «Вы думаете, что он [Путин] убийца?» Позже Путин заявил, что сказал бы ему в ответ  «будьте здоровы!», а также отметил, что «кто так обзывается, тот так и называется». «Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же как и мы. Исходя из этого, оцениваем его действия», — пояснил российский президент.

В Кремле увидели в высказываниях Байдена нежелание Вашингтона налаживать отношения с Россией. Российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в Москву для консультаций о «путях выправления» отношений двух стран, «пребывающих в тяжелом состоянии».

Сергей Неверов Единая Россия Джо Байден Владимир Путин США
Материалы по теме
Захарова обвинила США в зашедших в тупик отношениях Москвы и Вашингтона
Политика
Песков заявил об отсутствии планов по встрече Путина и посла России в США
Политика
Кремль сообщил, из чего исходит после слов Байдена о Путине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter