Магаданский губернатор предложил Байдену «Не будить русского медведя!»
Губернатор Магаданской области Сергей Носов ответил на недавние высказывания президента США Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина стихотворением поэта Константина Фролова «Не будите русского медведя». Свое видеообращение к Байдену Носов опубликовал в Facebook.
Как отметил глава региона, американский лидер «позволил себе личные оскорбления в адрес нашего президента, нашего народа». Следом он прочел стихотворение, которое начинается таким четверостишием:
«Милые заморские соседи,
Сытые, вальяжные, как боги,
Не будите русского медведя.
Пусть он мирно спит в своей берлоге...»
Высказывания Байдена, о которых идет речь, прозвучали на этой неделе в интервью телекомпании ABC. В ходе него журналист задал ему вопрос, считает ли он Путина «убийцей». Американский лидер ответил утвердительно. Помимо этого Байден заявил, что Россия «заплатит» за вмешательство в президентские выборы, в случае если это подтвердится. Президент США добавил, что предупреждал Путина о последствиях таких действий.