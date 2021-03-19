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Первые 100 дней Байдена ,  
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Магаданский губернатор предложил Байдену «Не будить русского медведя!»

Сергей Носов процитировал стихотворение поэта Константина Фролова. Так глава Магаданской области ответил на недавние высказывания американского президента в адрес Владимира Путина

Видео: Сергей Носов Live/Fcebook
Видео: Сергей Носов Live/Fcebook
Video

Губернатор Магаданской области Сергей Носов ответил на недавние высказывания президента США Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина стихотворением поэта Константина Фролова «Не будите русского медведя». Свое видеообращение к Байдену Носов опубликовал в Facebook.

Как отметил глава региона, американский лидер «позволил себе личные оскорбления в адрес нашего президента, нашего народа». Следом он прочел стихотворение, которое начинается таким четверостишием:

«Милые заморские соседи,
Сытые, вальяжные, как боги,
Не будите русского медведя.
Пусть он мирно спит в своей берлоге...»

Высказывания Байдена, о которых идет речь, прозвучали на этой неделе в интервью телекомпании ABC. В ходе него журналист задал ему вопрос, считает ли он Путина «убийцей». Американский лидер ответил утвердительно. Помимо этого Байден заявил, что Россия «заплатит» за вмешательство в президентские выборы, в случае если это подтвердится. Президент США добавил, что предупреждал Путина о последствиях таких действий.

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Путин, комментируя слова Байдена, «без иронии и без шуток» пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку: «Кто так обзывается, тот так и называется». По мнению Путина, в этой поговорке заложен глубокий смысл. Как объяснил президент, каждый человек видит в другом человеке свои собственные качества и думает, что «он такой же, как и мы». «Исходя из этого оцениваем его действия», — сказал Путин.

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Позднее президент выступил с предложением организовать срочные переговоры в прямом эфире — «онлайн, в открытой прямой дискуссии» — между ним и Байденом. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что глава государства занят, сам Байден отказался отвечать на вопрос журналистов о дебатах с Путиным.

Автор
Мария Бондаренко
Джо Байден Владимир Путин Магаданская область
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