Магаданский губернатор предложил Байдену «Не будить русского медведя!»

Сергей Носов процитировал стихотворение поэта Константина Фролова. Так глава Магаданской области ответил на недавние высказывания американского президента в адрес Владимира Путина

Видео: Сергей Носов Live/Fcebook

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Губернатор Магаданской области Сергей Носов ответил на недавние высказывания президента США Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина стихотворением поэта Константина Фролова «Не будите русского медведя». Свое видеообращение к Байдену Носов опубликовал в Facebook.

Как отметил глава региона, американский лидер «позволил себе личные оскорбления в адрес нашего президента, нашего народа». Следом он прочел стихотворение, которое начинается таким четверостишием:

«Милые заморские соседи,

Сытые, вальяжные, как боги,

Не будите русского медведя.

Пусть он мирно спит в своей берлоге...»

Высказывания Байдена, о которых идет речь, прозвучали на этой неделе в интервью телекомпании ABC. В ходе него журналист задал ему вопрос, считает ли он Путина «убийцей». Американский лидер ответил утвердительно. Помимо этого Байден заявил, что Россия «заплатит» за вмешательство в президентские выборы, в случае если это подтвердится. Президент США добавил, что предупреждал Путина о последствиях таких действий.