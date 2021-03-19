Свыше 180 иностранных военных атташе в Москве привились «Спутником V»

Более 180 иностранных атташе из 34 стран мира сделали прививки от коронавируса российской вакциной «Спутник V» в лечебно-диагностическом центре Минобороны России. Об этом сообщили РБК в военном ведомстве.

«183 иностранных военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки приняли добровольное участие в проведении вакцинации от новой коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V», — рассказали в Минобороны.

В министрстве уточнили, что к вакцинации допустили тех, кто ранее не болел COVID-19 и не имел противопоказаний. Заместитель начальника медицинского центра по медицинской работе Татьяна Кучерук отметила, что медики следят за состоянием вакцинированных.

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