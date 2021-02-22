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Политика ,  
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Глава МИД Китая обвинил Трампа в ухудшении отношений Пекина и Вашингтона

Отношения Китая и США за последние несколько лет серьезно ухудшились из-за политики предыдущей американской администрации. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на открытии форума «Ланьтин» в Пекине, передает Sina.

По словам министра, американо-китайские отношения в последние несколько столкнулись «с наиболее сложной ситуацией с момента установления дипломатических отношений».

«Основная причина этого заключается в том, что исходя из собственных политических потребностей бывшая администрация США неверно оценила и исказила тенденции развития и политику Китая», — заявил Ван И.

Он добавил, что на этом основании Вашингтон начал оказывать давление на Китай и пытаться его сдерживать. Это в свою очередь нанесло серьезный ущерб отношениям двух стран.

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В первые годы правления администрации президента США Дональда Трампа ключевой проблемой во взаимоотношениях Китая и Соединенных Штатов стала «торговая война». В Вашингтоне заявляли, что китайские производители, пользуясь открытостью американского рынка, ввозят товары в США, подрывая позиции местных производителей. При этом в США обвиняли Китай в том, что он поддерживает несправедливую конкуренцию, занижая курс юаня. В результате с 2018 года Вашингтон ввел ряд пошлин на китайские товары, КНР отвечала зеркально.

В то же время США при Трампе начали активно обвинять КНР в краже технологий. В частности, с такими обвинениями столкнулась китайская компания Huawei, с мая 2019 года она находится в американском санкционном черном списке как угроза нацбезопасности.

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Помимо этого, Трамп неоднократно заявлял об ответственности Китая за появление и распространение коронавирусной инфекции COVID-19. В том числе он обратился к ООН с требованием наказать Пекин за возникновение коронавируса.

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