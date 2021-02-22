Глава МИД Китая обвинил Трампа в ухудшении отношений Пекина и Вашингтона

Отношения Китая и США за последние несколько лет серьезно ухудшились из-за политики предыдущей американской администрации. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на открытии форума «Ланьтин» в Пекине, передает Sina.

По словам министра, американо-китайские отношения в последние несколько столкнулись «с наиболее сложной ситуацией с момента установления дипломатических отношений».

«Основная причина этого заключается в том, что исходя из собственных политических потребностей бывшая администрация США неверно оценила и исказила тенденции развития и политику Китая», — заявил Ван И.

Он добавил, что на этом основании Вашингтон начал оказывать давление на Китай и пытаться его сдерживать. Это в свою очередь нанесло серьезный ущерб отношениям двух стран.