Греция продлила разрешение на въезд для 1000 россиян

Греческие власти продлили разрешение еще на две недели. С 8 по 22 марта в страну смогут попасть максимум 1000 россиян (до 500 человек в неделю)

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Власти Греции продлили до 22 марта разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постановление, опубликованное в официальном вестнике греческого правительства.

Действующее разрешение действует до 8 марта включительно. Греческие власти решили продлить его до 06:00 по местному времени (07:00 мск) 22 марта.

Граждане России, собирающиеся приехать в Грецию, должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус методом ПЦР, полученный за 72 часа до прибытия в страну, а также подтверждение брони в гостинице или другом месте для проживания. Кроме того, россияне за день до прибытия в Грецию должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в стране. Подтверждение заполнения электронной формы PLF, которое автоматически отправляется в виде электронного сообщения пассажиру системой, считается необходимым проездным документом.

Попасть в Грецию можно только воздушным путем. Рейсы из России могут прибывать в три греческих аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона. В аэропорту прилета могут выборочно попросить сдать тест на COVID-19, в этом случае приезжий до получения результатов не должен покидать место своего временного проживания. Нарушителям грозит административный штраф в €5 тыс.