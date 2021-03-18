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Война санкций ,  
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Эксперты оценили степень опасности новых санкций США для России

Новые санкции США, подразумевающие в том числе запрет на экспорт и импорт вооружений, не приведут к серьезным последствиям для военно-промышленного комплекса России, так как страна не получает продукцию военного значения у США и не продает туда оружие. Об этом РБК рассказал заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Храмчихин назвал оружейное эмбарго формальностью и отметил, что в отношении российских оборонных компаний и так уже введено «большое количество санкций».

«Американской военной техники у нас нет, поэтому обслуживать нечего. У нас нет импортного оружия, у нас есть итальянские бронеавтомобили, кроме того, мы без них легко проживем, если даже они перестанут обслуживаться <...> Я не вижу здесь ничего, кроме чистой формальности», — сказал он.

С тем, что санкции не приведут к дополнительным негативным последствиям, согласен и главный научный сотрудник центра международной безопасности ИМЭО им. Е.М. Примакова Владимир Дворкин. «Мы уже давным-давно не получаем ничего из продукции военного значения, не только оружия, но и двойного назначения — того, что может быть как в гражданских, так и военных целях. И это, конечно, для нас большой минус: мы нуждаемся в электронной аппаратуре, вычислительной технике оборонного значения», — сказал он. По мнению Дворкина, сворачивание программ по военному сотрудничеству уже минимум десять лет «вредно и дорого» обходится России.

Серьезные проблемы создает не оружейное эмбарго, а приостановка лицензий на обслуживание деталей и оборудования, ранее поставленного в Россию, считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Новые санкции США ограничивают передачу технологий и программного обеспечения, что может «осложнить задачу России».

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Финансы
Фото:Zuma / ТАСС

Пухов отметил, что Америка — высокотехнологичная страна, которая производит электронные элементы, программное обеспечение и чипы военного назначения, а по американским лицензиям работают во многих странах. Он подчеркнул: правила международной торговли оружием в США (ITAR) де-факто стали глобальным режимом, регулирующим торговлю оружием, что может затруднить военное сотрудничество России с другими странами.

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«Есть деталь, чип, который производится, например, в Южной Корее. Или какой-нибудь другой стране, которая не разделяет американские санкции. Но он сделан с использованием американских компонентов или по американской лицензии <...> сейчас продавцы будут понимать, что за это (продажу деталей в Россию. — РБК) их могут прилично наказать», — рассказал Руслан Пухов.

В качестве примера эксперт привел ситуацию с закупкой Россией французских ракетных комплексов «Мистраль». По словам Пухова, изначально «Мистрали» включали американские детали и технологии, однако для экспорта в Россию их пришлось полностью «офранцузить».

С 18 марта Вашингтон расширил экспортные ограничения в отношении России. Появился запрет на экспорт и импорт вооружений, а также оказание услуг оборонного назначения. Исключения коснулись операций в рамках сотрудничества государств в области космоса, а также в области коммерческих космических запусков — до 1 сентября. Как указывалось в заявлении Минторга США, причиной санкций стали обвинения в использовании химического оружия.

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