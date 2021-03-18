Косачев заявил о желании сенаторов встретиться с послом России в США

Константин Косачев (Фото: council.gov.ru)

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что сенаторы заинтересованы во встрече с послом России в США Анатолием Антоновым, которого вызвали в Москву после высказываний американского президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Вместе РФ», передает «РИА Новости».

Сенатор отметил, что у них с послом всегда были хорошие отношения.

«Как только он появится в Москве, мы такой интерес [во встрече] с нашей стороны обозначим, это будет в рамках того рабочего сотрудничества Совфеда и МИДа, который был налажен», — сказал Косачев.

Сенатор считает решение позвать посла для консультаций «единственно возможным вариантом действий», так как отзыв диппредставителя — «очень сильная мера», за которой должен последовать разрыв дипломатических отношений.