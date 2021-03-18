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Косачев заявил о желании сенаторов встретиться с послом России в США

Константин Косачев
Константин Косачев (Фото: council.gov.ru)

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что сенаторы заинтересованы во встрече с послом России в США Анатолием Антоновым, которого вызвали в Москву после высказываний американского президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Вместе РФ», передает «РИА Новости».

Сенатор отметил, что у них с послом всегда были хорошие отношения.

«Как только он появится в Москве, мы такой интерес [во встрече] с нашей стороны обозначим, это будет в рамках того рабочего сотрудничества Совфеда и МИДа, который был налажен», — сказал Косачев.

Сенатор считает решение позвать посла для консультаций «единственно возможным вариантом действий», так как отзыв диппредставителя — «очень сильная мера», за которой должен последовать разрыв дипломатических отношений.

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Владимир Путин

Российского посла пригласили в Москву после того, как Байден ответил утвердительно на вопрос журналистов, считает ли он Путина «убийцей». Американский лидер также заявил, что Россия «заплатит» за вмешательство в президентские выборы, если это подтвердится. По словам Байдена, он предупреждал Путина о последствиях таких действий.

Антонов прибудет в Россию для консультаций о будущем отношений двух стран. По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, Москва заинтересована в том, чтобы не допустить «необратимой деградации» отношений с Вашингтоном, «если американцы осознают связанные с этим риски».

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Российский президент, отвечая на вопрос о своем отношении к словам Байдена, пожелал американскому коллеге здоровья. «Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья», — заявил Путин, отметив, что в его словах нет иронии.

Путин ответил на слова Байдена фразой «тот сам так называется»
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Глава России напомнил о детской поговорке: «Кто так обзывается, тот так и называется». Люди всегда были склонны видеть в другом себя самого и думать, что другой такой же, как они, и исходя из этого оценивать его действия, пояснил президент свою мысль.

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