Минстрой выступил за продление льготной ипотеки во всех регионах России

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Критерии продления льготной ипотеки в России в настоящее время обсуждаются в правительстве, сообщил ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

«Мы сегодня внутри правительства это обсуждаем [критерии продления программы]. Но самое основное, мы считаем, что во всех регионах ипотека должна быть доступной», — приводит его слова агентство.

Замминистра заметил, что в министерстве рассчитывают продлить льготную ипотеку по всей стране, применив дифференцированный подход к различным регионам. Также, как он полагает, цена квадратного метра жилья должна оставаться доступной для населения.

Стасишин отметил необходимость увеличения объемов жилищного строительства и указал, что приоритет для наращивания этих объемов будет направлен на 41 агломерацию, потому что «на нее приходится порядка чуть больше половины всего объема жилищного строительства». Замминистра не уточнил агентству, о каких именно агломерациях идет речь.