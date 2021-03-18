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Минстрой выступил за продление льготной ипотеки во всех регионах России

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Критерии продления льготной ипотеки в России в настоящее время обсуждаются в правительстве, сообщил ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

«Мы сегодня внутри правительства это обсуждаем [критерии продления программы]. Но самое основное, мы считаем, что во всех регионах ипотека должна быть доступной», — приводит его слова агентство.

Замминистра заметил, что в министерстве рассчитывают продлить льготную ипотеку по всей стране, применив дифференцированный подход к различным регионам. Также, как он полагает, цена квадратного метра жилья должна оставаться доступной для населения.

Стасишин отметил необходимость увеличения объемов жилищного строительства и указал, что приоритет для наращивания этих объемов будет направлен на 41 агломерацию, потому что «на нее приходится порядка чуть больше половины всего объема жилищного строительства». Замминистра не уточнил агентству, о каких именно агломерациях идет речь.

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Фото:AlexandrinaZ/shutterstock

Ранее, вице-премьер Марат Хуснуллин объявил, что программа льготной ипотеки будет продлена, хоть и с некоторыми ограничениями. В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что программа льготной ипотеки в целом уже исчерпала себя, хотя ее и следовало бы оставить в 24 российских регионах, где спрос на жилье полностью не восстановился.

11 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил к 15 апреля 2021 года Минфину и Минстройу совместно с Банком России определиться со списком регионов, где может быть после 1 июля продлена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых. Ответственными за выполнение указа названы глава Минфина Антон Силуанов и глава Минстроя Ирек Файзуллин, а также вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин.

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Фото: «РИА Новости»

Программа льготной ипотеки для новостроек под 6,5% годовых была утверждена правительством 23 апреля 2020 года. Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн руб. в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В других регионах лимит по объему кредитов не должен превышать 3 млн руб. Минимальный взнос составит 20%, ставка не выше 6,5% сохранится на весь срок кредита.

Как отмечается на сайте правительства, льготная ипотечная программа поможет обеспечить выдачу до 250 тыс. кредитов на покупку жилья, а также поможет дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства как минимум 900 млрд руб.

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