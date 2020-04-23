Мишустин утвердил программу льготных ипотечных кредитов

Ранее такое поручение правительству дал Владимир Путин. Программа будет действовать до 1 ноября, а ставка 6,5% сохранится на весь срок кредита. В Москве ипотеку будут оформлять для покупки жилья в новостройках не дороже 8 млн руб.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Документ опубликован на сайте кабмина.

На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил ввести такую меру для поддержки строительной отрасли.

Согласно постановлению, оформить ипотеку по ставке 6,5% можно будет до 1 ноября. Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и на кредиты до 3 млн руб. в других регионах. Минимальный взнос составит 20%, ставка не выше 6,5% сохранится на весь срок кредита.

Разницу между льготной и рыночной ипотечными ставками банкам возместит государство. Возмещать деньги, в частности, будут по кредитам, выданным для покупки жилых помещений у юрлиц на этапе строительства. Кроме того, льготная ипотечная ставка распространяется на приобретения квартир у застройщиков по договорам купли-продажи в многоквартирных домах и домах блокированной застройки, созданных с привлечением денег дольщиков.