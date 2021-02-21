Эксперты ответили на сообщения о сроках сохранения антител после COVID-19

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Необходимы длительные наблюдения, чтобы выяснить, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу после вакцинации или болезни. Об этом РБК сообщила инфекционист, педиатр, профессор кафедры педиатрии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Елена Мескина.

«Иммунитет — это довольно сложный механизм, который состоит не только из выработки антител. Антитела вырабатываются, чтобы как можно быстрее начать бороться с вирусом, если он попадет в организм повторно. Но существует много других механизмов — например, клетки иммунной памяти», — сказала Мескина. После попадания в организм инфекция может остаться в иммунной памяти, поэтому наличие антител не значит иммунитет от вируса.

Содержание антител поначалу может резко падать, а потом замедлится, считает вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. «Это всегда индивидуально», — отметил он.

Ранее ученые из Медицинского университета Инсбрука в Австрии установили, что иммунитет у переболевших коронавирусом сохраняется как минимум восемь месяцев. Утверждение основано на результатах тестов на антитела у переболевших COVID-19, сделанных в апреле и ноябре прошлого года на горнолыжном курорте Ишгль. Почти у 90% участников, у которых в апреле были антитела к коронавирусу, они сохранились и через восемь месяцев.