Экономисты оценили мнение об опасном периоде для рубля

«Это так называемый дивидендный период, когда российские компании выплачивают дивиденды. Часть дивидендов причитаются иностранным держателям, они конвертируются в валюту, а это оказывает давление на текущий счет, снижает защиту рубля от прочих факторов», — пояснил эксперт.
По его словам, в этот период рубль «сезонно наиболее уязвим» к разным факторам. Однако сам по себе дивидендный период не гарантирует ослабление, отметил Долгин.
«В целом позиция рубля сегодня, на мой взгляд, достаточно стабильна. Хотя цены на нефть напрямую и не влияют на рубль из-за бюджетного правила, но через укрепление госфинансов уверенность инвесторов в платежеспособности России оказывает поддержку», — указал он.
Долгин не исключил, что такие события, как жесткие санкции, могут испугать иностранных инвесторов, спровоцировать отток или неприток капитала, однако это не является базовым сценарием.
«На мой взгляд, самые серьезные риски для рубля связаны с ускорением оттока капитала из России, активной покупкой иностранных активов российскими компаниями и населением. Это более значимый фактор, чем, например, сделка ОПЕК и какие-то санкции», — отметил экономист.
О том, что рубль ожидает тяжелый период в мае—июне этого года, говорил агентству «Прайм» доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский. По его словам, на стоимости рубля негативно отразятся заключение соглашения о восстановлении темпов добычи нефти в рамках ОПЕК+, третья волна пандемии коронавируса и усиливающиеся инфляционные ожидания в России. Кроме того, на ситуацию может повлиять рост неплатежеспособности малого бизнеса, считает Казанский.
В декабре прошлого года участники соглашения ОПЕК+, куда входит в том числе и Россия, договорились с января 2021 года увеличивать добычу нефти на 0,5 млн барр. в сутки. Позже, в начале марта, ОПЕК+ приняло решение не повышать нефтедобычу в апреле. Под исключение попали Россия и Казахстан: первая сможет нарастить производство на 130 барр. в сутки, второй — на 20 тыс.