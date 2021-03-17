Экономисты оценили мнение об опасном периоде для рубля

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Заявление о том, что в начале мая — середине июня рубль ждет опасный период, — сомнительно. Об этом РБК заявил главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

«Есть периоды, которые способствуют укреплению рубля. Например, периоды уплаты налогов. Естественно, в этот момент больший спрос на рубли: экспортеры тоже платят налоги», — сказал Табах. По его словам, есть четыре налоговых периода и все о них знают.

«Если смотреть на последние годы, можно сделать вывод, что нет никаких трендов по сезонности. На позицию рубля куда сильнее, чем налоговые периоды, влияют процентные ставки, цены на экспорт», — отметил он.

Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин назвал закономерным предположение о том, что в мае—июне рубль ждет сложный период.