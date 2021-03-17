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МИД выразил протест Киеву из-за акции с фото российских дипломатов

Вид на здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на здание Министерства иностранных дел РФ (Фото: Алексей Иванов / ТВ Звезда / Global Look Press)

Министерство иностранных дел России выразило протест временному поверенному в делах Украины в России Василию Покотило в связи с произошедшей в Киеве провокационной акцией против российских дипломатов. Об этом говорится в заявлении дипведомства.

Как сообщили в МИДе, накануне в Киеве вблизи российского посольства и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов и комментариями оскорбительного характера. Помимо этого были нанесены повреждения четырем служебным автомобилям российской дипмиссии.

«Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — говорится в заявлении ведомства.

Согласно Венской конвенции, принимающая сторона обязана предотвращать нарушения спокойствия диппредставительств или оскорбление их достоинства, а также предоставить дипломатам гарантии безопасности, неприкосновенности и уважения, отметили в МИДе.

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Кроме того, министерство потребовало от Украины провести тщательное расследование случившегося, привлечь виновных к ответственности и не допускать впредь подобных акций.

Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этим инцидентом, говорится в заявлении.

Как ранее сообщало украинское издание Vgorode, в ночь на 16 марта в Киеве возле домов, где живут и работают российские дипломаты, появились плакаты с их фотографиями и надписями, что «Крым — это Украина». Также на одну из машин дипломатов наклеили украинский герб.

В феврале россиянин, записавшийся на прием в генконсульство Украины в Санкт-Петербурге, нанес два ножевых удара дежурному коменданту дипмиссии, который открыл ему дверь. Пострадавшему на месте оказали необходимую медицинскую помощь, злоумышленника сразу задержали. В отношении него возбудили дело за хулиганство.

После этого МИД Украины выразил российской стороне протест из-за инцидента, назвав его «покушением на убийство» сотрудника генконсульства. В свою очередь, в МИД России заявили, что решение Киева направить ноты протеста в связи с этим инцидентом вызывает недоумение, так как российские власти сразу приняли все необходимые меры.

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