МИД выразил протест Киеву из-за акции с фото российских дипломатов

Вид на здание Министерства иностранных дел РФ (Фото: Алексей Иванов / ТВ Звезда / Global Look Press)

Министерство иностранных дел России выразило протест временному поверенному в делах Украины в России Василию Покотило в связи с произошедшей в Киеве провокационной акцией против российских дипломатов. Об этом говорится в заявлении дипведомства.

Как сообщили в МИДе, накануне в Киеве вблизи российского посольства и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов и комментариями оскорбительного характера. Помимо этого были нанесены повреждения четырем служебным автомобилям российской дипмиссии.

«Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — говорится в заявлении ведомства.

Согласно Венской конвенции, принимающая сторона обязана предотвращать нарушения спокойствия диппредставительств или оскорбление их достоинства, а также предоставить дипломатам гарантии безопасности, неприкосновенности и уважения, отметили в МИДе.