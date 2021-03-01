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МИД раскритиковал протест Киева из-за нападения на сотрудника консульства

Табличка на здании генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге
Табличка на здании генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Решение Киева направить ноты протеста в связи с нападением на сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге вызывает недоумение. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Нет никаких оснований для выражения протеста и предъявления претензий по поводу действий представителей российских органов власти. Они осуществили все необходимые меры в данной ситуации, сделали это максимально оперативно и предпринимают шаги для расследования произошедшего», — отметила Захарова.

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Фото:Андрей Ратмиров / ТАСС

По ее мнению, Киев использовал инцидент, чтобы вписать его в общий контекст антироссийской риторики. Она напомнила о хроническом бездействии украинских властей, которое Москва наблюдает во время происшествий у посольства и генконсульств России на Украине.

В то же время Захарова подчеркнула, что МИД России решительно осуждает нападение и не приемлет любые противоправные действия в отношении сотрудников дипломатических и консульских учреждений.

Ранее, 19 февраля, россиянин, записавшийся на консульский прием, нанес два ножевых удара дежурному коменданту генконсульства, который открыл ему дверь. Пострадавшему на месте оказали необходимую медицинскую помощь, злоумышленник был сразу задержан сотрудниками поста охраны. В отношении него возбудили дело за хулиганство и арестовали на два месяца.

После этого МИД Украины выразил российской стороне протест из-за инцидента, назвав его «покушением на убийство» сотрудника генконсульства. «Правоохранители России не предотвратили и эффективно не отреагировали на нападение», — заявил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.

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В Киеве 14 марта 2020 года во время митинга, посвященного Дню добровольца, посольство России забросали петардами и выстрелили по нему из ракетницы. После акции протеста ее участники порвали российский флаг и повесили его на заборе.

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