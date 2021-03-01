МИД раскритиковал протест Киева из-за нападения на сотрудника консульства

Табличка на здании генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Решение Киева направить ноты протеста в связи с нападением на сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге вызывает недоумение. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Нет никаких оснований для выражения протеста и предъявления претензий по поводу действий представителей российских органов власти. Они осуществили все необходимые меры в данной ситуации, сделали это максимально оперативно и предпринимают шаги для расследования произошедшего», — отметила Захарова.

По ее мнению, Киев использовал инцидент, чтобы вписать его в общий контекст антироссийской риторики. Она напомнила о хроническом бездействии украинских властей, которое Москва наблюдает во время происшествий у посольства и генконсульств России на Украине.

В то же время Захарова подчеркнула, что МИД России решительно осуждает нападение и не приемлет любые противоправные действия в отношении сотрудников дипломатических и консульских учреждений.