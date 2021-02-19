На охранника консульства Украины в Петербурге напали с ножом

Мужчина пришел в дипломатическое ведомство в день, когда там не принимали посетителей. Когда охранник сообщил ему об этом, он достал нож и ударил его

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В украинском консульстве в центре Санкт-Петербурга мужчина напал с ножом на охранника. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

19 февраля около полудня в расположенное по улице Бонч-Бруевича учреждение зашел мужчина, который по неустановленной причине нанес ножевое ранение работнику консульства.

«У здания находился наряд полиции, который оперативно отреагировал на произошедшее: злоумышленник был обезврежен и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Потерпевшему полицейские незамедлительно вызвали скорую помощь», — рассказали в пресс-службе.

По данным «Фонтанки» мужчина напал на охранника. Тот сообщил ему, что день неприемный, после чего посетитель достал нож и ударил сотрудника дипломатического ведомства. После этого он остался в вестибюле консульства до приезда полиции.