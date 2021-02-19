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На охранника консульства Украины в Петербурге напали с ножом

Мужчина пришел в дипломатическое ведомство в день, когда там не принимали посетителей. Когда охранник сообщил ему об этом, он достал нож и ударил его
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В украинском консульстве в центре Санкт-Петербурга мужчина напал с ножом на охранника. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

19 февраля около полудня в расположенное по улице Бонч-Бруевича учреждение зашел мужчина, который по неустановленной причине нанес ножевое ранение работнику консульства.

«У здания находился наряд полиции, который оперативно отреагировал на произошедшее: злоумышленник был обезврежен и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Потерпевшему полицейские незамедлительно вызвали скорую помощь», — рассказали в пресс-службе.

Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров метро в Брюсселе
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Фото:Nicolas Landemard / Keystone Press Agency / Global Look Press

По данным «Фонтанки» мужчина напал на охранника. Тот сообщил ему, что день неприемный, после чего посетитель достал нож и ударил сотрудника дипломатического ведомства. После этого он остался в вестибюле консульства до приезда полиции.

Пострадавший 31-летний охранник был доставлен в Мариинскую больницу, врачи оценили его состояние как легкое. Нападавшего доставили в полицию. Им оказался 34-летний местный житель, отец которого является уроженцем Украины. Причины произошедшего устанавливаются.

«Проверяем данную информацию», — сообщили РБК в МИД Украины.

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Во Франкфурте мужчина с ножом ранил несколько человек
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Фото:@zachculpeper / Twitter

В январе в Москве мужчина напал с ножом на полицейских. Правоохранителей вызвали сотрудники скорой помощи, которые приехали на вызов в один из домов на Гурьевском проезде.

Мужчина был агрессивен, не реагировал на предупреждения и угрожал убийством медикам. Прибывшие на место полицейские пытались урезонить дебошира, сделали предупредительный выстрел в воздух, а после этого застрелили мужчину.

Авторы
Михаил Котляр, Евгения Лебедева
Санкт-Петербург нападение Украина консульство
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