На охранника консульства Украины в Петербурге напали с ножом
В украинском консульстве в центре Санкт-Петербурга мужчина напал с ножом на охранника. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
19 февраля около полудня в расположенное по улице Бонч-Бруевича учреждение зашел мужчина, который по неустановленной причине нанес ножевое ранение работнику консульства.
«У здания находился наряд полиции, который оперативно отреагировал на произошедшее: злоумышленник был обезврежен и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Потерпевшему полицейские незамедлительно вызвали скорую помощь», — рассказали в пресс-службе.
По данным «Фонтанки» мужчина напал на охранника. Тот сообщил ему, что день неприемный, после чего посетитель достал нож и ударил сотрудника дипломатического ведомства. После этого он остался в вестибюле консульства до приезда полиции.