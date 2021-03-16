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Пандемия коронавируса ,  
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На Украине обвинили Россию в проблемах с вакциной AstraZeneca в Европе

Глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко назвал Россию причастной к возникновению проблем с вакцинацией от коронавируса препаратом AstraZeneca в ЕС. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

«Слухи об отказе от использования вакцины AstraZeneca в Европе могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны РФ», — написал Ткаченко.

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Фото:Roberto Silvino / Global Look Press

По словам украинского министра, Россия пытается «информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков» разрешить применение российской вакцины.

Официальный представитель МИД России Мария Мария Захарова в Facebook ответила, что украинские власти «продолжают жить в своем фантазийном мирке».

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой со ссылкой на источники в правительстве США утверждалось, что Россия ведет кампанию по дискредитации западных вакцин. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы не имеют никакого отношения к сообщениям в СМИ, критикующим иностранные вакцины от коронавирусной инфекции.

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Позднее о попытках Москвы распространить дезинформацию о вакцинах заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. По его словам, дискредитацией одобренных в США вакцин занимались четыре российские онлайн-платформы, которые работали под руководством российской разведки. В свою очередь, в Кремле заявляли, что Россия не будет участвовать в «кампанейщине» против антикоронавирусных вакцин. Песков пояснил, что Москва выступает против политизации вопросов, которые с этим связаны.

AstraZeneca Украина вакцина Мария Захарова
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