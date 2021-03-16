На Украине обвинили Россию в проблемах с вакциной AstraZeneca в Европе

Глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко назвал Россию причастной к возникновению проблем с вакцинацией от коронавируса препаратом AstraZeneca в ЕС. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

«Слухи об отказе от использования вакцины AstraZeneca в Европе могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны РФ», — написал Ткаченко.

По словам украинского министра, Россия пытается «информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков» разрешить применение российской вакцины.

Официальный представитель МИД России Мария Мария Захарова в Facebook ответила, что украинские власти «продолжают жить в своем фантазийном мирке».