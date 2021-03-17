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В мэрии назвали число работающих на удаленке в Москве сотрудников

Фото: Eva Plevier / Reuters
Фото: Eva Plevier / Reuters

Примерно 700–900 тыс. жителей Москвы по-прежнему работают удаленно. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе форума «COVID-19 vs Economy: города в условиях новых глобальных вызовов (Москва — Азия)». Трансляция велась на YouTube-канале Экономического комплекса правительства Москвы.

«По нашим оценкам, порядка 10–15% — не больше — сохраняют режим удаленной работы. <...> Это порядка 700–900 тыс. человек», — сказал Ефимов. По его словам, большинство предприятий уже перешли на обычный режим работы, что положительно сказывается на экономике города.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В начале октября прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин обязал столичные предприятия перевести 30% сотрудников на удаленную работу из-за подъема заболеваемости коронавирусом. При этом Ефимов тогда рекомендовал отправить на удаленку до половины работников.

В конце января 2021-го это требование московские власти отменили. Руководителям организаций и предприятий разрешили самим определять, сохранять удаленку или нет. Опрос сервиса Superjob тогда показал, что вернуть работников в офис намерены только 25% столичных компаний.

Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в Москве зафиксирован 1201 новый случай заражения коронавируса и 53 летальных исхода. Выздоровели — 1595 человек. Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице составило 1 млн. 15 925 умерли, 924 494 — выздоровели.

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Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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