В мэрии назвали число работающих на удаленке в Москве сотрудников

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Примерно 700–900 тыс. жителей Москвы по-прежнему работают удаленно. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе форума «COVID-19 vs Economy: города в условиях новых глобальных вызовов (Москва — Азия)». Трансляция велась на YouTube-канале Экономического комплекса правительства Москвы.

«По нашим оценкам, порядка 10–15% — не больше — сохраняют режим удаленной работы. <...> Это порядка 700–900 тыс. человек», — сказал Ефимов. По его словам, большинство предприятий уже перешли на обычный режим работы, что положительно сказывается на экономике города.

В начале октября прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин обязал столичные предприятия перевести 30% сотрудников на удаленную работу из-за подъема заболеваемости коронавирусом. При этом Ефимов тогда рекомендовал отправить на удаленку до половины работников.

В конце января 2021-го это требование московские власти отменили. Руководителям организаций и предприятий разрешили самим определять, сохранять удаленку или нет. Опрос сервиса Superjob тогда показал, что вернуть работников в офис намерены только 25% столичных компаний.