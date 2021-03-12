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Более четверти россиян заявили о снижении зарплаты на удаленке

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Снижение заработной платы после перехода на удаленную работу почувствовали 27,9% сотрудников российских компаний, еще 15% заявили, что их зарплата выросла, а более половины опрошенных (57,1%) сообщили, что удаленка не отразилась на оплате их труда. Об этом свидетельствуют результаты опроса (есть у РБК), проведенного разработчиком CRM для компании «Мегаплан» среди 1546 сотрудников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса.

Кроме того, опрос показал, что 43% сотрудников малых и средних предприятий не знали о поправках в Трудовой кодекс, по которым работодатель в некоторых случаях, среди которых пандемия, обязан обеспечивать дистанционных работников необходимым оборудованием и компенсировать им затраты в связи с осуществлением трудовой деятельности.

Получили какие-то компенсации, хотя и не знали о нововведениях в трудовом законодательстве, 22,6% респондентов. 18,1% рассказали, что в курсе новых поправок, однако работодатель их не соблюдает. Лишь 15,7% были осведомлены о поправках в ТК о дистанционной работе, при этом компании, в которых они работают, соблюдают все предписания закона.

Более двух третей опрошенных — 70,4% — заявили, что их работодатель не обязывает пользоваться исключительно корпоративной техникой и разрешает использовать собственное оборудование. Однако 29,6% ответили, что в их компаниях разрешено использовать в работе только ту технику, которую предоставил работодатель.

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Фото:АГН «Москва»

Отпуска во время работы из дома не смогли получить 18,1% сотрудников, 11,8% ответили, что их работодатели против отпусков на удаленке и с большой неохотой согласовывают их, а 10,8% признались, что руководство ограничило продолжительность отпуска в период дистанционной работы. Никаких изменений в политики компаний в отношении отпусков при переходе на удаленную работу не заметили 59,2% опрошенных.

О введении новых штрафов в связи с работой из дома рассказали 13,6% респондентов, 28,2% рассказали, что штрафы в их компаниях были и до удаленки, 58,2% заявили, что их работодатель не вводил новые штрафные санкции.

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Среди самых распространенных причин для штрафа опрошенные сотрудники назвали невыполненную в срок задачу — 45,8%, еще 20,8% — если сотрудник меняет рабочее место без предупреждения руководства, 19,2% — если работник ответил руководителю или клиенту позднее регламентированного срока, а 12,5% — за позднюю авторизацию в системе учета рабочего времени.

«Результаты опроса демонстрируют недостаточную осведомленность сотрудников МСБ об изменениях в Трудовом кодексе. Более того, часть работодателей не просто не поставили в известность своих сотрудников о нововведениях, но полностью проигнорировали и в отдельных случаях даже пошли наперекор государственным инициативам. Слабая осведомленность говорит о том, что сотрудников компаний необходимо активнее информировать об их трудовых правах. Кто это должен делать? Разумеется, в первую очередь работодатель, а во вторую — само государство», — заявил генеральный директор «Мегаплан» Сергей Козлов.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ранее в ходе опроса «Работа.ру» выяснилось, что с задержками с выплатой заработной платы хотя бы раз сталкивались 76% работников, 24% респондентов эта проблема не коснулась. При этом 27% из тех, кто столкнулся с проблемой, заявили, что им постоянно задерживают или не выплачивают зарплаты, 11% респондентов рассказали, что сталкивались с этой проблемой один раз, а 62% — что задержки или отказ в выплате заработанных денег работодателем происходили по отношению к ним неоднократно.

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