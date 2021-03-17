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Японский суд впервые счел антиконституционным запрет на однополые браки

Акция у окружного суда Саппоро (Хоккайдо)
Акция у окружного суда Саппоро (Хоккайдо) (Фото: Kyodo / Reuters)

Японский окружной суд Саппоро (Хоккайдо), в своем первом в стране постановлении о равенстве в браке признал, что отсутствие юридического признания однополых браков в стране нарушает конституцию, сообщает новостное агентство Kyodo.

«Отказ предоставлять однополым парам законодательное право на брак является неконституционным, поскольку нарушает право на равенство», — цитирует агентство текст постановления суда.

Еще в 2019 году, как сообщала государственная телекомпания NHK, на Хоккайдо три однополые пары обратитись в суд после отказа местных властей зарегистрировать их брак. Они заявили, что это нарушает их права на равенство и свободу брачного союза, закрепленных в конституции Японии. Позднее с аналогичными исками в суды разных регионов Японии обратились еще 13 однополых пар.

Судебный процесс в Саппоро касался толкования брака в статье 24 японской конституции, в которой говорится что «брак основывается только на обоюдном согласии обоих полов и поддерживается путем взаимного сотрудничества на основе равноправия мужа и жены». Адвокаты истцов указывали, что, хотя статья напрямую не упоминает однополые браки, она направлена на сохранение гендерного равенства и уважения к личности граждан.

Сторона ответчиков, в свою очередь, утверждала что в этой статье конституции используются конкретные термины «муж и жена», и поэтому, она касается только гетеросексуальных пар.

Как уточняет Kyodo, суд Саппоро отклонил требование истцов о возмещении ущерба от правительства, хотя и постановил, что «отсутствие у однополых пар доступа к некоторым правам, предоставленным гетеросексуальным парам, является дискриминацией».

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Некоторые муниципалитеты Японии с 2015 года выдают ЛГБТ-парам специальные сертификаты о партнерстве. Их обладатели могут снимать совместно жилье и получать медицинское обслуживание как члены одной семьи и др. По данным на январь 2021 года, постановления о выдаче подобных сертификатов приняты в 74 муниципалитетах, уточняет Kyodo со ссылкой на ЛГБТ-объединение Nijiiro Diversity.

В Азии только Тайвань (особая зона КНР) пока признал однополые браки. Кроме того, летом 2020 года правительство Таиланда поддержало легализацию однополых браков и направило законопроект о регистрации таких союзов на рассмотрение в парламент, сообщал Bangkok Post.

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