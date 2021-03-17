Японский суд впервые счел антиконституционным запрет на однополые браки

Акция у окружного суда Саппоро (Хоккайдо) (Фото: Kyodo / Reuters)

Японский окружной суд Саппоро (Хоккайдо), в своем первом в стране постановлении о равенстве в браке признал, что отсутствие юридического признания однополых браков в стране нарушает конституцию, сообщает новостное агентство Kyodo.

«Отказ предоставлять однополым парам законодательное право на брак является неконституционным, поскольку нарушает право на равенство», — цитирует агентство текст постановления суда.

Еще в 2019 году, как сообщала государственная телекомпания NHK, на Хоккайдо три однополые пары обратитись в суд после отказа местных властей зарегистрировать их брак. Они заявили, что это нарушает их права на равенство и свободу брачного союза, закрепленных в конституции Японии. Позднее с аналогичными исками в суды разных регионов Японии обратились еще 13 однополых пар.

Судебный процесс в Саппоро касался толкования брака в статье 24 японской конституции, в которой говорится что «брак основывается только на обоюдном согласии обоих полов и поддерживается путем взаимного сотрудничества на основе равноправия мужа и жены». Адвокаты истцов указывали, что, хотя статья напрямую не упоминает однополые браки, она направлена на сохранение гендерного равенства и уважения к личности граждан.

Сторона ответчиков, в свою очередь, утверждала что в этой статье конституции используются конкретные термины «муж и жена», и поэтому, она касается только гетеросексуальных пар.