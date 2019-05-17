Тайвань легализовал однополые браки

Парламент Тайваня в третьем окончательном чтении принял четыре статьи законопроекта, согласно которым однополые пары получают право регистрировать брак. Об этом сообщает местный телеканал Focus Taiwan.

Согласно законопроекту, тайванские граждане одного пола старше 18 лет теперь смогут официально регистрировать свой брак в государственных учреждениях. Кроме того, второй супруг сможет усыновить биологических детей своего партнера.

Отмечается, что Тайвань стал первой в Азии страной, где это было узаконено.

В мае 2017 года Высший суд Тайваня снял запрет на однополые браки в стране. По мнению суда, запрет нарушал две статьи гражданского кодекса, ущемляя права сексуальных меньшинств.