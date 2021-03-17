Авиакомпанию для перевозок по Дальнему Востоку запустят в течение месяца

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Единую дальневосточную авиакомпанию «Аврора», которая будет централизованно заниматься перевозкой пассажиров и грузов в регионе, запустят в течение месяца. Об этом заявил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, передает «РИА Новости».

«Мы не можем себе позволить месяцами заниматься только бумажной работой. Еще раз говорю, в течение месяца нам надо запускаться», — сказал Трутнев.

По его словам, предприятию потребуется дополнительная субсидия в 3,5 млрд руб. для ведения операционной деятельности. Он сообщил об этом премьер-министру Михаилу Мишустину, но окончательное решение о выделении средств пока не принято. Трутнев пояснил, что в дальнейшем объем субсидий будет расти, поскольку будет расти объем перевозки пассажиров и количество рейсов.

Создать единую авиакомпанию для перевозок пассажиров и грузов на Дальнем Востоке поручил правительству Владимир Путин по итогам совещания с кабмином в декабре 2019 года.