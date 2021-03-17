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Авиакомпанию для перевозок по Дальнему Востоку запустят в течение месяца

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Единую дальневосточную авиакомпанию «Аврора», которая будет централизованно заниматься перевозкой пассажиров и грузов в регионе, запустят в течение месяца. Об этом заявил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, передает «РИА Новости».

«Мы не можем себе позволить месяцами заниматься только бумажной работой. Еще раз говорю, в течение месяца нам надо запускаться», — сказал Трутнев.

По его словам, предприятию потребуется дополнительная субсидия в 3,5 млрд руб. для ведения операционной деятельности. Он сообщил об этом премьер-министру Михаилу Мишустину, но окончательное решение о выделении средств пока не принято. Трутнев пояснил, что в дальнейшем объем субсидий будет расти, поскольку будет расти объем перевозки пассажиров и количество рейсов.

Кабмин расширил программу льготных авиаперелетов для Дальнего Востока
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Фото:Александр Пирагис / РИА Новости

Создать единую авиакомпанию для перевозок пассажиров и грузов на Дальнем Востоке поручил правительству Владимир Путин по итогам совещания с кабмином в декабре 2019 года.

В конце декабря прошлого года 11 глав субъектов Дальневосточного федерального округа и Минвостокразвития договорились об условиях, на которых будет создано предприятие. В наблюдательный совет компании войдут все главы субъектов. В рамках авиакомпании будут синхронизированы маршрутные сетки десятков других перевозчиков, а также будет расширен механизм субсидирования региональных и межрегиональных перевозок. По словам Трутнева, все эти 11 регионов войдут в состав холдинга.

11 марта в рамках проекта создания предприятия Сахалинская область выкупила у «Аэрофлота» 51% «Авроры» за символическую сумму — 1 руб. По словам Трутнева, компания распределила между всеми субъектами России по 5% акций.

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До 2024 года компания должна получить 45 единиц воздушных судов российского производства, говорил тогда министр транспорта Виталий Савельев. Всего предприятие планирует получить 131 воздушное судно: 91 самолет и 40 вертолетов.

По словам Савельева, маршрутная сеть авиакомпании включит 535 социально значимых маршрутов. 100 из них — межрегиональные и 435 — местные.

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