Кабмин расширил программу льготных авиаперелетов для Дальнего Востока

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Правительство расширило программу доступа к льготным билетам для жителей Дальнего Востока. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

Теперь билеты на рейсы, которые субсидирует государство, смогут покупать не только льготники, но все жители регионов Дальневосточного федерального округа. До подписания документа льготные цены на билеты были доступны только отдельным категориям пассажиров: пенсионерам, инвалидам, молодым людям до 23 лет и многодетным семьям.

Всего государство субсидирует перелеты по 21 маршруту, в основном перелеты из дальневосточных городов (Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска и др.) в Москву и Санкт-Петербург.

Правительство планирует, что благодаря сниженным тарифам не менее 450 тыс. человек смогут сэкономить на перелетах.