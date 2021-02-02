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Кабмин расширил программу льготных авиаперелетов для Дальнего Востока

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Правительство расширило программу доступа к льготным билетам для жителей Дальнего Востока. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

Теперь билеты на рейсы, которые субсидирует государство, смогут покупать не только льготники, но все жители регионов Дальневосточного федерального округа. До подписания документа льготные цены на билеты были доступны только отдельным категориям пассажиров: пенсионерам, инвалидам, молодым людям до 23 лет и многодетным семьям.

Всего государство субсидирует перелеты по 21 маршруту, в основном перелеты из дальневосточных городов (Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска и др.) в Москву и Санкт-Петербург.

Правительство планирует, что благодаря сниженным тарифам не менее 450 тыс. человек смогут сэкономить на перелетах.

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Фото:Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press

В январе правительство выделило деньги на субсидирование авиаперелетов на Дальний Восток: 22 января Мишустин распорядился направить на эти цели 5 млрд руб. Дополнительным субсидиям предшествовала приостановка бронирования билетов «Аэрофлотом» 13 января. В компании тогда заявили, что достигли лимита субсидий, которых выделило правительство на это направление.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунов тогда пояснил, что на Дальнем Востоке очень высокий спрос на пассажирские авиаперелеты. Новые субсидии, по его словам, должны увеличить объем льготных пассажироперевозок в регионе почти в три раза.

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