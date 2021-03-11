«Аэрофлот» продал Сахалину 51% авиакомпании «Аврора» за 1 рубль

Сахалинская область купила у «Аэрофлота» 51% акций авиакомпании «Аврора» за символический 1 руб. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил министр транспорта Виталий Савельев.

«На текущий момент дальневосточная региональная компания «Аврора» создана. Хочу сказать, что проработан был вопрос, и Сахалинская область приобрела у ПАО «Аэрофлот» 51% акций авиакомпании «Аврора» за 1 руб., как это было решено», — заявил он.

По его словам, в настоящее время ведется работа по заключению договоров о покупке 5% акций «Аврора». Как отметил Савельев, такие акционерные соглашения сейчас находятся на стадии подписания, а многие из них уже подписаны. «И в ответ авиакомпания «Аврора» получит 25% [акций], плюс одна, от региональных авиакомпаний Дальневосточного округа», — уточнил министр.

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