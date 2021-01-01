Набиуллина объяснила смысл своих брошек

С февраля Эльвира Набиуллина надевает на пресс-конференции разные броши, которые, как считается, символизируют текущую ситуацию в экономике. По ее словам, публика часто интерпретирует их значения шире, чем она задумывала

Эльвира Набиуллина (Фото: пресс-служба Банка России)

Броши, которые глава Центробанка Эльвира Набиуллина надевала на пресс-конференции, должны были показать мнение ЦБ о ситуации в экономике. Об этом она рассказала в эфире канала RTVI.

«Я всегда носила брошки. В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации», — сказала Набиуллина.

В феврале этого года, когда ставку снизили до 6%, глава ЦБ появилась на конференции с брошью в виде птицы, напоминающей аиста или белого лебедя. Незадолго до этого ее спрашивали, с какой бы птицей она себя сравнила, и Набиуллина ответила, что не уверена, птица ли она вообще. В марте на брифинг по ситуации с падающим российским рублем Набиуллина надела брошь в форме неваляшки. В апреле она появилась с брошью в виде домика, тогда на заседании совет директоров ЦБ снизил ставку на 0,5 п.п., до 5,5%. Также Набиуллина надевала броши в виде голубя, латинской буквы V, золотой подковы, знака «пауза», волны и снегиря.

По словам главы ЦБ, брошку с аистом на февральскую пресс-конференцию она надела случайно, а первым аксессуаром со смыслом была неваляшка. Это была отсылка к мерам регулятора по поддержке финансового сектора во время пандемии COVID-19 и одновременно реклама нового сайта ЦБ, где раздел с антикризисными мерами был проиллюстрирован неваляшкой, пояснила Набиуллина.