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Набиуллина объяснила смысл своих брошек

С февраля Эльвира Набиуллина надевает на пресс-конференции разные броши, которые, как считается, символизируют текущую ситуацию в экономике. По ее словам, публика часто интерпретирует их значения шире, чем она задумывала
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: пресс-служба Банка России)

Броши, которые глава Центробанка Эльвира Набиуллина надевала на пресс-конференции, должны были показать мнение ЦБ о ситуации в экономике. Об этом она рассказала в эфире канала RTVI.

«Я всегда носила брошки. В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации», — сказала Набиуллина.

В феврале этого года, когда ставку снизили до 6%, глава ЦБ появилась на конференции с брошью в виде птицы, напоминающей аиста или белого лебедя. Незадолго до этого ее спрашивали, с какой бы птицей она себя сравнила, и Набиуллина ответила, что не уверена, птица ли она вообще. В марте на брифинг по ситуации с падающим российским рублем Набиуллина надела брошь в форме неваляшки. В апреле она появилась с брошью в виде домика, тогда на заседании совет директоров ЦБ снизил ставку на 0,5 п.п., до 5,5%. Также Набиуллина надевала броши в виде голубя, латинской буквы V, золотой подковы, знака «пауза», волны и снегиря.

По словам главы ЦБ, брошку с аистом на февральскую пресс-конференцию она надела случайно, а первым аксессуаром со смыслом была неваляшка. Это была отсылка к мерам регулятора по поддержке финансового сектора во время пандемии COVID-19 и одновременно реклама нового сайта ЦБ, где раздел с антикризисными мерами был проиллюстрирован неваляшкой, пояснила Набиуллина.

Следите за брошками: сигналы Эльвиры Набиуллиной. Фотогалерея
Фотогалерея 

Как рассказала глава ЦБ, смысл ее брошек часто интерпретируют шире, чем она задумывала. Например, она не ожидала, что голубую волну воспримут как опасения Центробанка по поводу новых геополитических рисков из-за победы Джо Байдена на выборах в США («голубой волной» (blue wave) в американских СМИ называют победу демократов).

Насчет броши со снегирем, которую она надела на последнем в 2020 году заседании 18 декабря, Набиуллина сказала, что это «стойкая» птица, которая может переносить заморозки. На том заседании регулятор в третий раз не стал менять ключевую ставку, она осталась на уровне 4,25%.

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Автор
Анастасия Курносова
Эльвира Набиуллина ЦБ брошь
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Следите за брошками: сигналы Эльвиры Набиуллиной. Фотогалерея
Финансы
Набиуллина пришла на пресс-конференцию ЦБ с брошью в виде снегиря
Финансы
Набиуллина пришла с брошью-волной на пресс-конференцию ЦБ
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