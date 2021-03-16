В Центре Гамалеи заявили об отсутствии летальных исходов после вакцинации
Летальный исход от коронавируса исключен для тех, кто привился произведенной Центром им. Н.Ф. Гамалеи вакциной «Спутник V». Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в интервью агентству «Спутник. Казахстан».
«Тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных «Спутником V» на очень большой выборке испытуемых не было обнаружено», — сказал Гинцбург. По его словам, привитые «надежно защищены», и вирус у них не опустится в легкие.
После начала прививочной кампании в разных странах встречались случаи летального исхода после вакцины. Так, в середине января в Германии умерли 10 пожилых, которые сделали себе прививку. Какой вакциной были привиты умершие, не сообщалось. В Германии проводят вакцинацию препаратом американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech и препаратом Moderna.