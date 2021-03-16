В Центре Гамалеи заявили об отсутствии летальных исходов после вакцинации

Александр Гинцбург (Фото: Татьяна Макеева / Reuters)

Летальный исход от коронавируса исключен для тех, кто привился произведенной Центром им. Н.Ф. Гамалеи вакциной «Спутник V». Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в интервью агентству «Спутник. Казахстан».

«Тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных «Спутником V» на очень большой выборке испытуемых не было обнаружено», — сказал Гинцбург. По его словам, привитые «надежно защищены», и вирус у них не опустится в легкие.

После начала прививочной кампании в разных странах встречались случаи летального исхода после вакцины. Так, в середине января в Германии умерли 10 пожилых, которые сделали себе прививку. Какой вакциной были привиты умершие, не сообщалось. В Германии проводят вакцинацию препаратом американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech и препаратом Moderna.