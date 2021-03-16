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Пандемия коронавируса ,  
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В Центре Гамалеи заявили об отсутствии летальных исходов после вакцинации

Александр Гинцбург
Александр Гинцбург (Фото: Татьяна Макеева / Reuters)

Летальный исход от коронавируса исключен для тех, кто привился произведенной Центром им. Н.Ф. Гамалеи вакциной «Спутник V». Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в интервью агентству «Спутник. Казахстан».

«Тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных «Спутником V» на очень большой выборке испытуемых не было обнаружено», — сказал Гинцбург. По его словам, привитые «надежно защищены», и вирус у них не опустится в легкие.

После начала прививочной кампании в разных странах встречались случаи летального исхода после вакцины. Так, в середине января в Германии умерли 10 пожилых, которые сделали себе прививку. Какой вакциной были привиты умершие, не сообщалось. В Германии проводят вакцинацию препаратом американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech и препаратом Moderna.

Гинцбург допустил вакцинацию переболевших COVID только одним компонентом
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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Также смерти в разных странах были зафиксированы после прививок вакциной AstraZeneca. Позднее ряд стран объявили о приостановке использования этого препарата и указали на необходимость изучить его побочные эффекты.

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Источник: JHU
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