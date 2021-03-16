В Петербурге вынесли приговор по делу о вымогательстве у геев

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В Санкт-Петербурге суд отправил в колонию Фахраддина Мамедова и Физули Алескерова, которых обвиняли в вымогательстве денег у геев. Об этом сообщает Би-би-си.

Правовой советник некоммерческой ЛГБТ-организации «Выход» Максим Оленичев пояснил изданию, что преступники находили жертв в интернет-группах тематических знакомств. Они переписывались от лица вымышленного молодого человека и приглашали собеседника на свидание. Во время встречи потерпевших заставляли признаться на камеру, что они педофилы и приехали на свидание с несовершеннолетним. Затем мужчин шантажировали снятыми видео, требуя деньги или ценности.

Потерпевшими по делу стали 18 человек. По версии следствия, организатором преступной схемы был Мамедов. Как сообщил Оленичев, он признал вину практически по всем эпизодам вымогательства. Адвокат осужденного Юлия Салахадинова заявила, что осужденный таким образом боролся с педофилами.

Адвокат Алескерова Мария Воронина сообщила, что ее клиент признал вину только по одному эпизоду, он якобы подозревал, чем занимается его знакомый, но не заявил об этом в полицию. Юрист указала, что Мамедов брал Алескерова на некоторые встречи с потерпевшими, но просил держаться вдалеке и не платил ему за это.