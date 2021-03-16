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В Петербурге вынесли приговор по делу о вымогательстве у геев

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Санкт-Петербурге суд отправил в колонию Фахраддина Мамедова и Физули Алескерова, которых обвиняли в вымогательстве денег у геев. Об этом сообщает Би-би-си.

Правовой советник некоммерческой ЛГБТ-организации «Выход» Максим Оленичев пояснил изданию, что преступники находили жертв в интернет-группах тематических знакомств. Они переписывались от лица вымышленного молодого человека и приглашали собеседника на свидание. Во время встречи потерпевших заставляли признаться на камеру, что они педофилы и приехали на свидание с несовершеннолетним. Затем мужчин шантажировали снятыми видео, требуя деньги или ценности.

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Потерпевшими по делу стали 18 человек. По версии следствия, организатором преступной схемы был Мамедов. Как сообщил Оленичев, он признал вину практически по всем эпизодам вымогательства. Адвокат осужденного Юлия Салахадинова заявила, что осужденный таким образом боролся с педофилами.

Адвокат Алескерова Мария Воронина сообщила, что ее клиент признал вину только по одному эпизоду, он якобы подозревал, чем занимается его знакомый, но не заявил об этом в полицию. Юрист указала, что Мамедов брал Алескерова на некоторые встречи с потерпевшими, но просил держаться вдалеке и не платил ему за это.

В Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга РБК сообщили, что Фрунзенский районный суд признал Мамедова виновным в грабеже и вымогательстве (ст. 161 ч. 2 п. «а, г», ст. 163 ч. 1, ст.163 ч. 2 п. «г» УК). Алескерова оправдали по статье о вымогательстве и признали виновным в разбое (ст. 162 ч. 2 УК).

Мамедова отправили на шесть лет и пять месяцев в колонию строгого режима. Алескеров проведет ближайшие четыре года в колонии общего режима.

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Оленичев пояснил РБК, что преступники действовали в Петербурге с 2016 по 2018 год. Подставные свидания они назначали в районе Купчино на улице Гашека.

«Там их [потерпевших] ждал Мамедов, <...> высказывал угрозы и пояснял, что борется с педофилами, хотя все потерпевшие ездили на встречу с лицом, который достиг возраста сексуального согласия 16 лет. Путем этих угроз он заставлял их говорить на видео слова, не соответствующие действительности, связанные с сексуальными практиками», — сообщил Оленичев.

В итоге один из потерпевших написал заявление в полицию. Тогда он уже перевел вымогателю около 1 млн руб. Со слов собеседника РБК, на самом деле пострадавших было гораздо больше 18 человек.

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Фото:Алексей Голубев / Интерпресс / ТАСС

Хотя виновным дали реальный сроки, в ЛГБТ-группе «Выход» не согласны с приговором. «Мы подаем жалобу в городской суд и будем требовать изменения приговора. В настоящий момент нам не известно, учла ли судья в качестве отягчающего обстоятельства совершение преступления по мотивам ненависти к гомосексуальным и бисексуальным мужчинам», — пояснил РБК Оленичев.

Пятеро потерпевших также подали иски о компенсации морального вреда в размере 2 млн руб. в пользу каждого. Судья взыскала в пользу четверых по 100 тыс. руб., а в пользу еще одного 300 тыс. руб.

Международная правозащитная организация Amnesty International в 2020 году заявила, что преследование представителей ЛГБТ является общей проблемой стран бывшего СССР. В то же время опрос Левада-центра в 2019 году показал, что в России растет толерантность к гомосексуалам, за равные права для них высказались 47% россиян.

геи Санкт-Петербург ЛГБТ вымогательство суд новости
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