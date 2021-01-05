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Глава Минкульта назвала клеветой информацию о проведении ЛГБТ-фестиваля

Ранее в СМИ появилась информация, что Любимова взяла под личный контроль проведение ЛГБТ-кинофестиваля в Петербурге. В Минкульте заявили, что включение мероприятия в перечень не означает поддержки ведомством
Ольга Любимова
Ольга Любимова (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Российский Минкульт и его глава Ольга Любимова не собираются проводить или поддерживать проведение ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Ранее 3 января издание Eurasia Daily сообщило, что Любимова поручила провести в Петербурге ЛГБТ-кинофестиваль и взяла его проведение под личный контроль.

Это утверждение основывалось на опубликованном Минкультом перечне проводимых на территории России международных кинофестивалей на 2021 год. В нем говорится, что с 11 по 25 ноября в Санкт-Петербурге пройдет международный кинофестиваль «Бок о бок».

При этом на сайте самого кинофестиваля говорится, что мероприятие является ЛГБТ-направленным. Оргкомитет фестиваля пишет, что в качестве своей миссии стремится к созданию культурного пространства «в котором гомосексуальные, бисексуальные, трансгендерные, квир-люди и все другие смогут свободно проявлять и исследовать свою идентичность».

Любимова посоветовала семье Цоя решать в суде претензии к фильму Учителя
Общество
Ольга Любимова

В Минкульте после этого заявили, что попадание в перечень не означает поддержки — финансовой или информационной — со стороны ведомства. При этом министерство планирует пересмотреть критерии отбора для фестивалей, которые планируется проводить на территории страны.

«Этот кинофестиваль никогда не проходил при поддержке Минкультуры России, а трактовка в ряде публикаций СМИ, что я взяла его проведение на личный контроль, это чушь и клевета. Эти сведения не соответствуют действительности и являются искажением текста приказа», — сообщила министр.

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В сентябре сын покойного лидера группы «Кино» Александр Цой назвал фильм режиссера Алексея Учителя «Цой» «порочащим доброе имя» музыканта и его близких. Соответствующее письмо он направил на имя президента Владимира Путина.

После этого Любимова отметила, что при выдаче прокатного удостоверения ленте не было обнаружено никаких нарушений. А семье Цоя при наличии каких-либо претензий следует обращаться в суд.

Авторы
Михаил Котляр, Елизавета Ефимович
ЛГБТ Ольга Любимова Минкульт кинофестиваль
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