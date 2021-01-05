Глава Минкульта назвала клеветой информацию о проведении ЛГБТ-фестиваля

Ранее в СМИ появилась информация, что Любимова взяла под личный контроль проведение ЛГБТ-кинофестиваля в Петербурге. В Минкульте заявили, что включение мероприятия в перечень не означает поддержки ведомством

Ольга Любимова (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Российский Минкульт и его глава Ольга Любимова не собираются проводить или поддерживать проведение ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Ранее 3 января издание Eurasia Daily сообщило, что Любимова поручила провести в Петербурге ЛГБТ-кинофестиваль и взяла его проведение под личный контроль.

Это утверждение основывалось на опубликованном Минкультом перечне проводимых на территории России международных кинофестивалей на 2021 год. В нем говорится, что с 11 по 25 ноября в Санкт-Петербурге пройдет международный кинофестиваль «Бок о бок».

При этом на сайте самого кинофестиваля говорится, что мероприятие является ЛГБТ-направленным. Оргкомитет фестиваля пишет, что в качестве своей миссии стремится к созданию культурного пространства «в котором гомосексуальные, бисексуальные, трансгендерные, квир-люди и все другие смогут свободно проявлять и исследовать свою идентичность».