СМИ сообщили о закрытии кафе Петербурга из-за путаницы с ЛГБТ-фестивалем

Владелец Zoom cafe в Санкт-Петербурге Павел Штейнлухт заявил, что Роспотребнадзор закрыл его заведение из-за того, что кафе ошибочно приняли за место проведения российского ЛГБТ кинофестиваля «Бок о Бок». Об этом сообщает «Фонтанка».

Согласно протоколу Роспотребнадзора, на который ссылается издание, кафе закрыли из-за несоблюдения профилактических мер против коронавируса. Штейнлухт попросил проверить случившееся уполномоченного по защите прав предпринимателей в Петербурге Александра Абросимова. Бизнесмен указал, что сотрудники Роспотребнадзора вместе с полицией пришли в кафе после того, как правоохранителям поступило заявление, что его используют для проведения «Бок о Бок».

Ранее полиция и Роспотребнадзор пришли с проверкой антивирусных ограничений на открытие фестиваля в Петербурге. Кинопоказ «Бок о Бок» был отменен, и организаторы сообщили, что проведут его с помощью онлайн-платформы Zoom. В результате в полицию заявили на созвучное заведение, никак не связанное с фестивалем. «Zoom cafe пострадало потому, что кто-то не умеет отличать кафе и платформу Zoom», — сообщили «Фонтанке» организаторы «Бок о Бок».