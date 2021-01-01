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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ сообщили о закрытии кафе Петербурга из-за путаницы с ЛГБТ-фестивалем

Владелец Zoom cafe в Санкт-Петербурге Павел Штейнлухт заявил, что Роспотребнадзор закрыл его заведение из-за того, что кафе ошибочно приняли за место проведения российского ЛГБТ кинофестиваля «Бок о Бок». Об этом сообщает «Фонтанка».

Согласно протоколу Роспотребнадзора, на который ссылается издание, кафе закрыли из-за несоблюдения профилактических мер против коронавируса. Штейнлухт попросил проверить случившееся уполномоченного по защите прав предпринимателей в Петербурге Александра Абросимова. Бизнесмен указал, что сотрудники Роспотребнадзора вместе с полицией пришли в кафе после того, как правоохранителям поступило заявление, что его используют для проведения «Бок о Бок».

«Это критически много». В Петербурге ужесточили меры из-за коронавируса
Общество
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

Ранее полиция и Роспотребнадзор пришли с проверкой антивирусных ограничений на открытие фестиваля в Петербурге. Кинопоказ «Бок о Бок» был отменен, и организаторы сообщили, что проведут его с помощью онлайн-платформы Zoom. В результате в полицию заявили на созвучное заведение, никак не связанное с фестивалем. «Zoom cafe пострадало потому, что кто-то не умеет отличать кафе и платформу Zoom», — сообщили «Фонтанке» организаторы «Бок о Бок».

Бар «Ровесник» в Москве закрыли из-за нарушений санитарных норм
Бизнес
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Предприниматель попросил бизнес-омбудсмена разобраться с «подменой понятий» и содействовать снятию запрета Роспотребнадзора.

РБК обратился с запросом в Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу.

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Власти Петербурга из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 9 ноября ужесточили ограничения, введенные для профилактики распространения коронавируса. Запрещена работа фуд-кортов, детских комнат в торговых центрах, ограничено число участников мероприятий в закрытых помещениях. Также действует запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время с 23:00 до 6:00. Губернатор города Александр Беглов пояснил, что новые «жесткие ограничения» понадобились из-за того, что жители не соблюдали рекомендованные нормы безопасности.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Санкт-Петербург коронавирус Роспотребнадзор Бок о Бок новости ЛГБТ
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