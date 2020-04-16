Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 74,71 (+1) Quote, 12:53
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 81,28 (+0,61) Quote, 12:53
Amnesty International зафиксировала ухудшение ситуации с правами человека Политика, 15:52 Первое заражение коронавирусом выявили в Звездном городке Общество, 15:49 Владелец прав на трансляции футбола подал в суд на «Яндекс» Спорт, 15:41 Самообучение на карантине: что почитать, чему научиться и где «побывать» Экономика образования, 15:41  Не торгуй против биткоина: покупать ли актив сейчас Крипто, 15:38 Адвокат заявил о «пустившем корни» в России Сноудене Общество, 15:36 Чулпан Хаматова сообщила об оскорблениях из-за сериала о раскулачивании Общество, 15:35 Что не так с халвингом. Почему не дорожает биткоин Крипто, 15:29 Абэ расширил режим ЧС на всю Японию Общество, 15:26 ЦБ рекомендовал ломбардам отложить продажу имущества должников Финансы, 15:24 ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам Финансы, 15:19 Кризис придал ускорение: две модели для масштабирования EdTech-проектов Pro, 15:11 Чек-лист: как спасти свой бизнес РБК и Центр поддержки экономики, 15:10 Рошаль заявил о приближении России к пику эпидемии коронавируса Общество, 15:10
Политика ,  
0 

Amnesty International зафиксировала ухудшение ситуации с правами человека

В прошедшем году в 11 странах бывшего СССР ситуация с правами человека оставалась сложной, власти ужесточали ограничения свободы собраний, продолжали нарушаться права ЛГБТ-сообщества, отмечено в докладе Amnesty International

В прошлом году правительства многих стран Восточной Европы и Центральной Азии ограничивали права своих граждан на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний, их экономические и социальные права игнорировались, не прекращалась дискриминация женщин, этнических и прочих меньшинств. Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Amnesty International о правах человека в Восточной Европе и Центральной Азии в 2019 году, представленном на онлайн-конференции 16 апреля. Доклад описывает ситуацию в 11 странах, которые, за исключением Украины и Грузии, входят в СНГ.

Авторы отмечают, что во всех без исключения странах региона под удар попала свобода выражения мнений. Например, на Украине регулярно происходили нападения на журналистов, которые почти всегда оставались нерасследованными. Национальный союз журналистов республики сообщил о 75 случаях применения силы к журналистам. Исследователи напоминают, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на протяжении нескольких месяцев рассматривал вопрос о закрытии средств массовой информации с якобы пророссийской редакционной политикой, принадлежащих одному оппозиционному парламентарию. В прошлом году на преследование со стороны властей жаловался депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» и владелец холдинга «Новости» Тарас Козак.

Описывая ситуацию на Украине, авторы указывают, что власти так и не обеспечили восстановление справедливости для всех, чьи права были нарушены в 2013–2014 годах во время Евромайдана. Следствие по делу о гибели сотни человек в центре Киева при попытке силового подавления протестов двигалось медленно и неэффективно, указывают они. К ноябрю лишь малая часть из более чем 4 тыс. эпизодов уголовного дела дошла до суда, что привело к осуждению 59 человек.

Положение с правами человека в России продолжало ухудшаться, указано в докладе (РБК направил запрос с просьбой прокомментировать доклад уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой). Власти продолжали ограничивать, законодательно и на практике, права на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний. Ситуация осложнилась после того, как статус «иностранного агента», по закону, распространился на физических лиц, в том числе блогеров и независимых журналистов.

Сенаторы предложили ввести статус иноагента для авторов постов в соцсетях
Общество

Право на мирный протест было нарушено во время прошедших в июле и августе в Москве акций протеста. Никакого расследования действий правоохранителей не проводилось, несмотря на многочисленные сообщения о произвольных задержаниях, чрезмерном и неизбирательном применении силы, жестоком обращении с протестующими, указывают правозащитники.

Нарушение права на мирные протесты фиксировались и в других страна региона. Например, в Казахстане были введены новые порядки проведения любой уличной акции протеста — 23 октября парламент принял закон, предусматривающий наказание в виде штрафа или ареста на срок до 10 суток для родителей за участие их несовершеннолетних детей в несанкционированных собраниях. В Белоруссии в начале прошлого года вступили в силу поправки к закону «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», согласно которым организаторы должны оплачивать охрану правопорядка, медобслуживание и уборку территории после мероприятия.

Еще одной общей проблемы стран региона стало преследование представителей ЛГБТ-сообщества. В Молдавии благодаря многолетним усилиям активистов в Кишиневе под защитой полиции прошел крупнейший в стране ЛГБТ-марш. Власти Киева обеспечили проведение такой же акции. Но в других странах такие акции не состоялись. Так, в Бишкеке (Киргизия) в мае пикник, организованный феминистским и ЛГБТ движением «8/365», был сорван группой из более чем 20 молодых мужчин, а сотрудники милиции, находившиеся там же, не вмешались. Отказ властей охранять первый в истории Грузии гей-прайд также привел к его отмене. Белорусское МВД в мае опубликовало статью, где отмечалось «деструктивное воздействие активно лоббируемых определенными силами взглядов и идей ЛГБТ-сообщества» и утверждается, что «хоть наукой и не установлена прямая связь педофилии и однополых сексуальных отношений, цифры говорят сами за себя».

Вместе с тем, в Белоруссии есть и положительные тенденции, отметил на презентации доклада заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев. В частности в прошедшем году власти дали состояться нескольким крупным акциям протеста, отмечены примеры эффективности работы провозащитных организаций, например, организации матерей несовершеннолетних, осужденных за наркопреступления, «Матери 328», которой удалось добиться признания властями проблемы, сообщил Кривошеев. 16 апреля стало известно об обсуждении президентом Александром Лукашенко возможности амнистии для несовершеннолетних распространителей наркотиков в составе организованной группы и осужденных за коррупцию.

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: правозащитная организация, Amnesty International, Россия, Центральная Азия
Материалы по теме
Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне
Общество
Правозащитники попросили ООН расследовать бунт в иркутской колонии
Общество
В ЕС заявили о росте уровня домашнего насилия на треть во время карантина
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter