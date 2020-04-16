Amnesty International зафиксировала ухудшение ситуации с правами человека

В прошедшем году в 11 странах бывшего СССР ситуация с правами человека оставалась сложной, власти ужесточали ограничения свободы собраний, продолжали нарушаться права ЛГБТ-сообщества, отмечено в докладе Amnesty International

В прошлом году правительства многих стран Восточной Европы и Центральной Азии ограничивали права своих граждан на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний, их экономические и социальные права игнорировались, не прекращалась дискриминация женщин, этнических и прочих меньшинств. Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Amnesty International о правах человека в Восточной Европе и Центральной Азии в 2019 году, представленном на онлайн-конференции 16 апреля. Доклад описывает ситуацию в 11 странах, которые, за исключением Украины и Грузии, входят в СНГ.

Авторы отмечают, что во всех без исключения странах региона под удар попала свобода выражения мнений. Например, на Украине регулярно происходили нападения на журналистов, которые почти всегда оставались нерасследованными. Национальный союз журналистов республики сообщил о 75 случаях применения силы к журналистам. Исследователи напоминают, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на протяжении нескольких месяцев рассматривал вопрос о закрытии средств массовой информации с якобы пророссийской редакционной политикой, принадлежащих одному оппозиционному парламентарию. В прошлом году на преследование со стороны властей жаловался депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» и владелец холдинга «Новости» Тарас Козак.

Описывая ситуацию на Украине, авторы указывают, что власти так и не обеспечили восстановление справедливости для всех, чьи права были нарушены в 2013–2014 годах во время Евромайдана. Следствие по делу о гибели сотни человек в центре Киева при попытке силового подавления протестов двигалось медленно и неэффективно, указывают они. К ноябрю лишь малая часть из более чем 4 тыс. эпизодов уголовного дела дошла до суда, что привело к осуждению 59 человек.

Положение с правами человека в России продолжало ухудшаться, указано в докладе (РБК направил запрос с просьбой прокомментировать доклад уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой). Власти продолжали ограничивать, законодательно и на практике, права на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний. Ситуация осложнилась после того, как статус «иностранного агента», по закону, распространился на физических лиц, в том числе блогеров и независимых журналистов.