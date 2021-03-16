Прокурор запросил 22 года для открывшего стрельбу в метро прапорщика

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 72,96 (-0,27) Инвестиции, 13:48
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 86,99 (-0,37) Инвестиции, 13:48
Зеленский заявил о подготовке стратегии «деоккупации» Крыма Политика, 16:27 Столтенберг сообщил об отказе Москвы от заседания Совета Россия — НАТО Политика, 16:25 Ибрагимович вернулся в сборную Швеции спустя четыре года после ухода Спорт, 16:20 Появился аналог Clubhouse с голосовыми сообщениями Стиль, 16:03 Британия пообещала противостоять «спектру угроз» из России Политика, 16:02 МЧС предупредило о мощном половодье в Подмосковье Общество, 15:56 Как начать торговать криптовалютой. Советы для новичков Крипто, 15:52 Песков выразил сожаление из-за заявлений Запада о российской угрозе Политика, 15:50 Suzuki приступила к тестам удлиненной версии нового Jimny Авто, 15:48 В России впервые за 1,5 года выросли объемы строительства жилья Недвижимость, 15:43 Сборная России выступит на чемпионате мира по хоккею под флагом ОКР Спорт, 15:39 ФСБ заявила о задержании в Крыму работавшего на Украину шпиона с бомбой Политика, 15:37 ЕС остановил вакцинацию препаратом AstraZeneca. Что это значит для рынка Инвестиции, 15:35 Акции «Норникеля» упали на 5% после объявления сроков запуска рудников Инвестиции, 15:30
Город ,  
0 

Прокурор запросил 22 года для открывшего стрельбу в метро прапорщика

Обстановка около метро «Рязанский проспект» в Москве во время операции по задержанию Алексея Смирнова, 18 сентября 2019г.
Обстановка около метро «Рязанский проспект» в Москве во время операции по задержанию Алексея Смирнова, 18 сентября 2019г. (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Прокурор запросил 22 года лишения свободы для бывшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, открывшего стрельбу по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве в 2019 году. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«Прокурор в прениях просил назначить Смирнову наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из них десять лет отбывания наказания в тюрьме, а также ограничения свободы на срок два года», — отметили в суде.

Также гособвинитель попросил удовлетворить иски потерпевших: взыскать в пользу вдовы и сына погибшего по 1,5 млн руб. каждому в качестве компенсации морального вреда, а также выплатить его матери, отцу и брату по 800 тыс. руб.

«Коммерсантъ» опубликовал видео расстрела полицейских в московском метро
Общество

В сентябре 2019 года Смирнов в вестибюле станции «Рязанский проспект» открыл стрельбу из табельного оружия по своим коллегам, пытавшимся его задержать. Смирнова подозревали в причастности к получению взятки в размере 2 тыс. руб.

В результате стрельбы полицейский Максим Веялко погиб, а его коллегу Алексея Лимонова госпитализировали в тяжелом состоянии и прооперировали. Смирнов на допросе объяснил свои действия внезапным эмоциональным всплеском, который был вызван попыткой со стороны его коллег спровоцировать дачу взятки.

В феврале суд присяжных признал Смирнова виновным, но достойным снисхождения. Это значит, что его не могут приговорить к пожизненному тюремному заключению. Экс-полицейского признали виновным по двум эпизодам посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). При этом его оправдали по двум другим статьям — о получении взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2).

Читайте на РБК Pro
Звериный оскал капитализма: как немец сделал $2,5 млрд на пиве для собак РБК Pro: как бороться со страхом в общении с начальством Почему культовый Reebok терпит неудачи 30 лет Кто оказался незамеченным бенефициаром кризиса
Мосгорсуд метро Москвы стрельба суд
Материалы по теме
«Коммерсантъ» опубликовал видео расстрела полицейских в московском метро
Общество
Присяжные сочли виновным стрелявшего в метро Москвы прапорщика
Общество
СК завел дело после перестрелки полицейских на станции метро в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter