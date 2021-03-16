Прокурор запросил 22 года для открывшего стрельбу в метро прапорщика

Обстановка около метро «Рязанский проспект» в Москве во время операции по задержанию Алексея Смирнова, 18 сентября 2019г. (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Прокурор запросил 22 года лишения свободы для бывшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, открывшего стрельбу по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве в 2019 году. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«Прокурор в прениях просил назначить Смирнову наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из них десять лет отбывания наказания в тюрьме, а также ограничения свободы на срок два года», — отметили в суде.

Также гособвинитель попросил удовлетворить иски потерпевших: взыскать в пользу вдовы и сына погибшего по 1,5 млн руб. каждому в качестве компенсации морального вреда, а также выплатить его матери, отцу и брату по 800 тыс. руб.

В сентябре 2019 года Смирнов в вестибюле станции «Рязанский проспект» открыл стрельбу из табельного оружия по своим коллегам, пытавшимся его задержать. Смирнова подозревали в причастности к получению взятки в размере 2 тыс. руб.