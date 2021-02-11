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Присяжные сочли виновным стрелявшего в метро Москвы прапорщика

Алексей Смирнов
Алексей Смирнов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Суд присяжных признал виновным, но достойным снисхождения бывшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, открывшего стрельбу по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве в 2019 году, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. Это означает, что экс-полицейский не может быть приговорен к пожизненному тюремному заключению.

Его признали виновным по двум эпизодам посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и оправдали по двум другим статьям — о получении взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2)».

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18 сентября 2019 года Смирнов в вестибюле станции «Рязанский проспект» открыл стрельбу по сотрудникам отдела собственной безопасности, пытавшимся его задержать. Коллеги Смирнова подозревали его в причастности к получению взятки в размере 2 тыс. руб. В результате стрельбы полицейский Максим Веялко погиб, его коллега Алексей Лимонов был госпитализирован в тяжелом состоянии и прооперирован. Прапорщик на допросе объяснил свои действия внезапным эмоциональным всплеском, который был вызван попыткой со стороны его коллег спровоцировать дачу взятки.

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