Политика , 16 мар, 13:07
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Кремль исключил влияние итогов осенних выборов на отставки губернаторов
Решения об отставках губернаторов не будут приниматься в зависимости от результатов выборов в Госдуму. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Единственный критерий оценки эффективности — это проведение в регионе прозрачных, честных и справедливых выборов», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, будет ли Кремль учитывать итоги осеннего голосования при принятии решений по кадровым вопросам в отношении губернаторов регионов.
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