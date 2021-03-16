Кремль исключил влияние итогов осенних выборов на отставки губернаторов

Решения об отставках губернаторов не будут приниматься в зависимости от результатов выборов в Госдуму. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Единственный критерий оценки эффективности — это проведение в регионе прозрачных, честных и справедливых выборов», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, будет ли Кремль учитывать итоги осеннего голосования при принятии решений по кадровым вопросам в отношении губернаторов регионов.

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