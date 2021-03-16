Эксперты оценили устойчивость губернаторов перед осенними выборами

Среди тех, кто может уйти в отставку, аналитики назвали глав Тувы, Ульяновской области и Северной Осетии-Алании. Главе Чечни и главе Тульской области присвоили высокий рейтинг устойчивости в связи с поддержкой федерального центра

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Эксперты компании «Минченко консалтинг» оценили устойчивость глав регионов, доклад размещен на сайте компании. Губернаторские выборы в сентябре этого года должны пройти как минимум в восьми российских регионах.

В «красную зону» устойчивости, которая означает вероятность отставки, попали главы регионов, большая часть которых возглавляют регион более восьми лет. Среди них — глава Тувы Шолбан Кара-оол и глава Ульяновской области Сергей Морозов, которые занимают свои посты 16 и 14 лет соответственно.

Глава Северной Осетии-Алании Вячеслав Битаров также попал в«красную зону», хотя он возглавляет регион один срок — с 2016 года. По мнению экспертов, его переизбранию могли помешать «антиковидные» протесты на Северном Кавказе, а также дело о ДТП с участием его брата.

«Минченко консалтинг» оценивает политическую устойчивость глав регионов поз девяти критериям. Шесть из них (поддержка федеральных политиков, наличие в регионе больших проектов, качество политического менеджмента, экономическая привлекательность региона и др.) приносят баллы, а три (федеральные и региональные конфликты, уголовные дела в отношении окружения) — отнимают.

Среди глав с истекающим сроком полномочий наибольшей устойчивостью обладают глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Тульской области Алексей Дюмин, следует из доклада. По мнению аналитиков, это связано с их максимальной поддержкой со стороны федеральных политиков. Выборы главы Чечни не сулят какой-либо электоральной сенсации, однако актуализируют политический аудит деятельности Кадырова на посту за 14 лет, отметили аналитики. Бывший замминистра обороны Алексей Дюмин, по мнению экспертов, пользуется доверием со стороны президента и поддержкой силовых элит, что делает его серьезным кандидатом на какой-либо высокий федеральный пост, поэтому его участие в выборах пока остается под вопросом.