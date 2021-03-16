Эксперты оценили устойчивость губернаторов перед осенними выборами
Эксперты компании «Минченко консалтинг» оценили устойчивость глав регионов, доклад размещен на сайте компании. Губернаторские выборы в сентябре этого года должны пройти как минимум в восьми российских регионах.
В «красную зону» устойчивости, которая означает вероятность отставки, попали главы регионов, большая часть которых возглавляют регион более восьми лет. Среди них — глава Тувы Шолбан Кара-оол и глава Ульяновской области Сергей Морозов, которые занимают свои посты 16 и 14 лет соответственно.
Глава Северной Осетии-Алании Вячеслав Битаров также попал в«красную зону», хотя он возглавляет регион один срок — с 2016 года. По мнению экспертов, его переизбранию могли помешать «антиковидные» протесты на Северном Кавказе, а также дело о ДТП с участием его брата.
Среди глав с истекающим сроком полномочий наибольшей устойчивостью обладают глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Тульской области Алексей Дюмин, следует из доклада. По мнению аналитиков, это связано с их максимальной поддержкой со стороны федеральных политиков. Выборы главы Чечни не сулят какой-либо электоральной сенсации, однако актуализируют политический аудит деятельности Кадырова на посту за 14 лет, отметили аналитики. Бывший замминистра обороны Алексей Дюмин, по мнению экспертов, пользуется доверием со стороны президента и поддержкой силовых элит, что делает его серьезным кандидатом на какой-либо высокий федеральный пост, поэтому его участие в выборах пока остается под вопросом.