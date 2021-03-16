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Эксперты оценили устойчивость губернаторов перед осенними выборами

Среди тех, кто может уйти в отставку, аналитики назвали глав Тувы, Ульяновской области и Северной Осетии-Алании. Главе Чечни и главе Тульской области присвоили высокий рейтинг устойчивости в связи с поддержкой федерального центра
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Эксперты компании «Минченко консалтинг» оценили устойчивость глав регионов, доклад размещен на сайте компании. Губернаторские выборы в сентябре этого года должны пройти как минимум в восьми российских регионах.

В «красную зону» устойчивости, которая означает вероятность отставки, попали главы регионов, большая часть которых возглавляют регион более восьми лет. Среди них — глава Тувы Шолбан Кара-оол и глава Ульяновской области Сергей Морозов, которые занимают свои посты 16 и 14 лет соответственно.

Глава Северной Осетии-Алании Вячеслав Битаров также попал в«красную зону», хотя он возглавляет регион один срок — с 2016 года. По мнению экспертов, его переизбранию могли помешать «антиковидные» протесты на Северном Кавказе, а также дело о ДТП с участием его брата.

«Минченко консалтинг» оценивает политическую устойчивость глав регионов поз девяти критериям. Шесть из них (поддержка федеральных политиков, наличие в регионе больших проектов, качество политического менеджмента, экономическая привлекательность региона и др.) приносят баллы, а три (федеральные и региональные конфликты, уголовные дела в отношении окружения) — отнимают.

Среди глав с истекающим сроком полномочий наибольшей устойчивостью обладают глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Тульской области Алексей Дюмин, следует из доклада. По мнению аналитиков, это связано с их максимальной поддержкой со стороны федеральных политиков. Выборы главы Чечни не сулят какой-либо электоральной сенсации, однако актуализируют политический аудит деятельности Кадырова на посту за 14 лет, отметили аналитики. Бывший замминистра обороны Алексей Дюмин, по мнению экспертов, пользуется доверием со стороны президента и поддержкой силовых элит, что делает его серьезным кандидатом на какой-либо высокий федеральный пост, поэтому его участие в выборах пока остается под вопросом.

Как эксперты распределили губернаторов по устойчивости. Инфографика
Политика

В «желтой зоне» политической устойчивости оказались четыре врио губернатора, которым предстоит впервые избираться на пост в сентябре 2021 года: глава Дагестана Сергей Меликов, глава Белгородской области
Вячеслав Гладков, глава Хабаровского края Михаил Дегтярев и глава Мордовии Артем Здунов. Выборы губернатора Хабаровского края станут тестированием эффективности системы и индикатором протестного потенциала всего Дальнего Востока, указали эксперты. Арест экс-губернатора Сергея Фургала был «считан» как наступление на автономность региона, а сохранение высокой протестной активности после назначения Михаила Дегтярева показало ее «антимосковскую» повестку, говорится в докладе.

Помимо врио глав в «желтую зону» эксперты включили еще двух руководителей с истекающими полномочиями: Игорь Руденя (Тверская область) и Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия). Авторы доклада не исключают, что оба пойдут на новый срок.

Ранее в марте устойчивость глав регионов оценили эксперты фонда «Петербургская политика». Они учитывали их отношения с федеральным центром и правоохранительными структурами. Согласно выводам, хуже всего дела глав регионов обстоят в Тамбовской области и Хакасии. Тамбовская область попала на последнее место в рейтинге из-за ареста вице-губернатора региона Глеба Чулкова по делу о мошенничестве в 2019 году. Кроме того, в апреле 2020 года там был задержан по подозрению в мошенничестве вице-губернатор Сергей Иванов (в мае выпущен на свободу). Наиболее высокий рейтинг, по оценке фонда, оказался у Татарстана и Санкт-Петербурга (Москву эксперты исключили из сферы изучения).

Автор
Анастасия Батманова
губернатор выборы регионы
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