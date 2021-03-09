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В Кремле допустили увеличение головной части партсписков на выборах

В Кремле обсуждают возможность увеличить федеральную часть партийных списков на выборах в Госдуму с десяти до 15 человек. Соответствующую инициативу на осенней встрече с президентом выдвинул Владимир Жириновский
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Как может измениться численность головной части партийных списков

В администрации президента России обсуждают возможность увеличения федеральной части партийных списков на выборах в Госдуму, рассказали три близких к Кремлю источника РБК.

С этой инициативой выступал глава ЛДПР Владимир Жириновский на встрече лидеров думских фракций с Владимиром Путиным 6 октября 2020 года. Жириновский тогда предложил увеличить федеральную часть избирательного списка (согласно закону о выборах депутатов Госдумы, эта часть списка называется общефедеральной) с нынешних десяти до 20 человек. Лидер ЛДПР мотивировал это тем, что «там [в головной части списка] могли быть собраны лучшие специалисты, которые в каждой партии есть».

«Мы можем улучшить экономику за счет лучших людей. А как их выявить, лучших людей? Мы же их изучаем, знаем, что они на выборах проигрывают, потому что там какой-то бизнесмен закидал деньгами весь свой округ и наш хороший специалист проиграл ему. А когда мы сможем их заранее включить в федеральную часть, то мы их сохраним», — говорил Жириновский. Также лидер ЛДПР сообщил, что его предложение «обещал поддержать» Геннадий Зюганов, однако во время публичной части встречи глава КПРФ ничего об этом не сказал.

Путин в ответ на просьбу Жириновского заявил, что идея нуждается в обсуждении, но подумать над ней можно.

В Кремле инициатива об увеличении федеральной части списка не вызвала негативной реакции, поскольку власти от этого ни холодно ни жарко, рассказывали осенью два близких к администрации президента источника РБК. В настоящее время обсуждается возможность увеличения этой части списка до 15 человек, утверждают собеседники РБК.

Ранее действовала норма, согласно которой в федеральной части списка может быть не более трех человек, однако в 2010 году были внесены поправки в закон о выборах депутатов Госдумы, в соответствии с которыми таких кандидатов могло быть не более десяти. Сколько именно человек включать в головную часть в пределах этой квоты, каждая партия решает самостоятельно.

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Зачем увеличивать общефедеральную часть списков

В случае окончательного принятия решения об увеличении головной части федерального списка до 15 человек это будет жестом доброй воли по отношению к думской оппозиции, показателем того, что власть готова идти ей навстречу, и аргументом в торге или спорных ситуациях, объясняет один из источников РБК.

Согласно законодательству, если партия преодолевает проходной барьер 5%, то в парламент в первую очередь проходят кандидаты из федеральной части списка.

При этом думская оппозиция в лице КПРФ и ЛДПР практикует включение в головную часть списка партийных спонсоров, в том числе по этой причине ей выгодно ее дальнейшее расширение. На выборах 2011 и 2016 годов коммунисты и либерал-демократы использовали «федеральную квоту» по максимуму, включив в головную часть списка по десять человек.

Однако регионам увеличение федеральной части вряд ли выгодно, поскольку в результате депутатские мандаты в первую очередь достаются именно тем, кто входит в нее. Чем больше там кандидатов, тем меньше мандатов уходит на места (их число определяется пропорционально успеху партии в соответствующем регионе). Именно по этой причине лидер «Справедливой России» Сергей Миронов на выборах 2016 года возглавил список партии единолично. В 2011 году в федеральной части списка эсэров были восемь человек. На этих думских выборах в головной части партийного списка будет не более трех человек, прогнозировал Миронов, после того как было принято решение об объединении эсэров с партиями «Патриоты России» и «За правду». Речь идет о самом Миронове и сопредседателях созданной после объединения партии Геннадии Семигине и Захаре Прилепине.

Список «Единой России» в течение трех последних парламентских кампаний возглавлял один человек: в 2007 году это был Владимир Путин, в 2011 и 2016 годах — Дмитрий Медведев.

Что получает системная оппозиция от увеличения списка

Расширение федеральной части списка интересно прежде всего парламентской оппозиции, особенно в контексте того, что после перехода на смешанную систему выборов, когда половина депутатов избираются по спискам, половина — по округам, списочная часть мандатов сократилась, говорит политолог Дмитрий Бадовский. Можно говорить о публично-политической и прагматической, технологической причинах, по которым думской оппозиции выгодно увеличение головной части списка, уточняет эксперт.

«Публично-политическая причина заключается в том, что партия хочет сконцентрировать своих ключевых спикеров, лидеров общественного мнения в головной части списка. Это может быть связано и с коалиционными стратегиями. Например, КПРФ зачастую любит называть себя объединительницей всех народно-патриотических сил», — поясняет Бадовский. Для той же «Справедливой России» после объединения с «Патриотами России» и «За правду» тоже может быть выгодно «насытить федеральную часть списка» людьми из всех трех структур и дополнительно защитить для них перспективу получения мандатов.

Что касается прагматической, технологической составляющих, то оппозиционным партиям зачастую сложно выстроить такую линейку региональных групп, при которой каждая гарантированно получает мандат, а все нужные и ключевые фигуры — основные спикеры и функционеры фракции, главные фигуры партийной иерархии, а также те, кто помогает партии ресурсами, — попадают в Госдуму, считает эксперт. Включение же таких фигур в федеральную часть списка повышает вероятность того, что все они получат мандаты, констатирует Бадовский. К примеру, ЛДПР — по своей сути вождистская партия, и федеральная часть ее списка вполне могла бы состоять из одного человека, Владимира Жириновского. Но либерал-демократы всегда наполняют головную часть, чтобы в парламент прошли все значимые для них фигуры, поясняет эксперт.

Если говорить о «Единой России», то для нее расширение федеральной части никогда не было существенным вопросом, только один раз — в 2003 году — партия шла на выборы с тройкой во главе списка, в остальных кампаниях его возглавляли либо Путин, либо Медведев, напоминает Бадовский. Как правило, мандаты получают все региональные группы партии власти, да и сама стратегия единороссов на выборах часто строится именно на максимальном «приземлении» списка и его работе по регионам, резюмирует эксперт.

Автор
Наталья Галимова
Владимир Путин Владимир Жириновский Геннадий Зюганов Дмитрий Медведев
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